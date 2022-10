Elizabeth Olsen confesó cuáles fueron las escenas más vergonzosas que le tocó rodar

El nombre Elizabeth Olsen es sinónimo de Marvel, de Wanda Maximoff y de Bruja Escarlata. Su personaje es exquisito por lo rico y profundo y porque el arco de su historia no deja de sorprendernos. No por nada el MCU lanzó una serie con ella de protagonista. Sabemos que este tipo de películas está respaldada por efectos especiales que a esta altura escapan al entendimiento humano por lo brillantes que se ven en la pantalla, no obstante, la actriz admitió que varias escenas fueron realmente difíciles de grabar al punto de parecerle vergonzosas. Enterate de qué momentos habla la artista.

Con seis películas y una serie estrenadas dentro del MCU, Elizabeth Olsen y Wanda Maximoff / Bruja Escarlata son muy queridas por quienes siguen las historias de la Casa de las Ideas. Pero interpretar a un personaje tan icónico no es tan sencillo y hay ciertos obstáculos que se deben superar, sobre todo durante el rodaje de las cintas que conforman la franquicia.

Elizabeth Olsen es la Bruja Escarlata en el Multiverso Cinematográfico de Marvel.

Lo que sucede es que no importa que cada entrega tenga muy buenos efectos especiales, sino que las actuaciones al centro sean lo suficientemente convincentes, y más en un entorno en el que hay muchas pantallas verdes y trajes de motion-capture punteados. Afortunadamente, Olsen supo configurar sus participaciones en Avengers: Infinity War y Endgame de la mejor manera. Sin embargo, la actriz no estuvo exenta de pasar momentos vergonzosos en el set al tratar de ver en su mente todo lo que estaba sucediendo en las escenas en las que apareció.

Así lo reveló durante una entrevista con Variety, en la que se refirió específicamente a las escenas del Blip –su desaparición orquestada por Thanos– y la muerte de Tony Stark/Iron Man. Según sus palabras, a pesar de que los rodajes de estos filmes pueden parecer “tontos”, hay mucho trabajo pesado de por medio.

“Es muy vergonzoso rodar ese tipo de cosas, porque el mundo depende de que lo hagas. Improvisamos un poco, es difícil improvisar en esos momentos. Pero también me sentí bien, porque en ese momento, Paul [Bettany] y yo nos apoyamos mutuamente. Fue una de las últimas cosas que rodamos. Me sentía muy cómoda con él como actor si teníamos que improvisar un poco ese ritmo. Intentábamos encontrarlo, con los hermanos Russo guiándonos”, expresó la intérprete.

Elizabeth Olsen confesó que muchas escenas le resultaron vergonzosas por los movimientos con las menos.

También agregó: “Y luego, una vez que terminó, fue un gran alivio. Y sólo recuerdo haber estado riendo el resto del día, mientras [Josh] Brolin tenía el casco puesto. No sé. Estas películas son muy tontas, pero tienes que actuar intensamente para que funcionen”.

Cuando en la entrevista se le preguntó a la actriz cuál era el momento embarazoso del que estaba hablando, ella dijo lo siguiente: “Ugh. Estoy haciendo esto en público. Pero tienes una mano que está deteniendo algo con energía. Y luego tienes otra mano que está extrayendo esta cosa falsa de esta cara punteada. Y es doloroso y emocional”.

Elizabeth Olsen rodó escenas vergonzosas junto a Josh Brolin.

Posteriormente, recordó cómo fue filmar sus escenas junto a Josh Brolin. Según lo que comenta, el actor tenía la cara cubierta de maquillaje, lo cual hacía todo mucho más extraño. Además, el calor de Atlanta complicó las cosas: “Es muy morado. Y luego tiene una capa de brillo sobre lo morado. Así que, cuando te toca o te besa, te mancha de brillantina. Y luego estás sudando también, porque era Atlanta. Y así, se derretía. También tenía estas cosas en las orejas. […] Y sólo goteaba agua”.

Así fue la experiencia de Elizabeth Olsen en el MCU. En 2023 la veremos en la miniserie Love and Death, de HBO Max.