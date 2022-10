¿Cuál fue el motivo por el que Shakira se negó a protagonizar la película “La Máscara del Zorro”?

Es sabido por todos que en este último tiempo Shakira viene atravesando por sus peores días. Desde el anuncio de su separación con el futbolista español Gerard Piqué no hubo un día en el que la cantante colombiana no haya sido noticia. Y es que, a muy poco tiempo de la ruptura, su ex pareja ya ha dado vuelta la página y se encuentra en una nueva relación amorosa, lo que fortalece la teoría de infidelidad que se tejió alrededor del deportista. De igual manera, la artista, se refugió en su familia y en sus proyectos laborales para sobrellevar este delicado momento que está viviendo.

Shakira pudo haber protagonizado "La Máscara del Zorro" junto a Antonio Banderas.

Con todo esto que le pasó, Shakira demostró que no tiene miedo de afrontar desafíos y siempre está dispuesta a seguir adelante, creciendo en todos los aspectos de su vida. Y es así que, por esta razón, varios productores vieron en ella la posibilidad en su momento de interpretar el personaje femenino junto a Antonio Banderas, en la película “La Máscara del Zorro” estrenada en 1998, y de paso darle la posibilidad que desarrolle el talento para la actuación que llevaba dentro suyo.

La película que luego se convirtió en gran éxito, fue ofrecida por los productores a Shakira para realizar el rol protagónico de “Elena de la Vega”, sin embargo, la cantante prefirió rechazar la propuesta ya que el rol era en inglés, y ella por ese entonces no tenía un buen nivel de ese idioma como el que posee ahora.

Shakira prestó su voz en la película animada "Zootopia".

Este film llamaba la atención por la historia del personaje que fue un ícono en las décadas del 60’ y 70’, y por los grandes actores que formaban parte del elenco. A Antonio Banderas como protagonista principal lo acompañaban Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins y Stuart Wilson.

Al negarse Shakira a formar parte del proyecto, el personaje de “Elena de la Vega” recayó en Catherine Zeta-Jones quien supo hacer un magnífico papel junto a Banderas. En cuanto a Shakira después de mucho tiempo apostó por su faceta de actriz en la película “Zootopia” donde prestó su voz a “Gazelle”, una estrella pop.