¡Confirmado! En la nueva película de Scooby-Doo, Velma es oficialmente homosexual

Si bien siempre se puso en duda la orientación sexual del personaje Velma en el programa animado Scooby-Doo, nunca se había confirmado con certeza que era homosexual. Acaba de empezar octubre, el mes donde se celebran los programas y películas de terror y para el especial de Halloween se estrenará un spin-off de este grupo de amigos que junto a su perro desenmascaran a los villanos y resuelven misterios con una Velma que finalmente deja al descubierto por quién se siente atraída.

Poco más de cincuenta años después de la creación de Scooby Doo, por fin se confirmará al personaje de Velma Dinkley como lesbiana. Esto sucederá en el próximo especial de Halloween Scooby-Doo! Dulce o Truco. La información se reveló a través de un pequeño clip de la película en donde nuestro personaje consentido de gafas y suéter naranja se queda sin palabras tras conocer a un diseñadora de moda.

Esta no es la primera vez que varios involucrados en la creación de dichos personajes intentan otorgarle dicha orientación al personaje. La películas live-action escritas por James Gunn originalmente contaban con dicha característica en los borradores originales. También la serie animada Scooby-Doo! Misterios S.A. lo ha insinuado en más de una ocasión. Sin embargo, esta será la primera vez que Velma será abiertamente lesbiana en la pantalla.

Finalmente se confirmó que en la nueva película de Scooby-Doo Velma es homosexual.

En Scooby-Doo! Dulce o Truco, Velma conoce a la diseñadora de vestuario Coco Diablo. Un personaje que usualmente configura indumentarias para varios de los villanos y embusteros que se enfrentan al equipo de Misterio a la orden. La escena muestra cómo el personaje queda cautivado tras conocer a la chica. Su análisis calculador de personalidades inmediatamente salta a la vista arrojando que se trataría de una mujer perfecta para ella.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK — Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022

El director James Gunn, quien escribió los live-action de Scooby-Doo!, ya comentó abiertamente que su Velma era gay. No obstante, el estudio Warner en repetidas ocasiones frustró sus planes y le obligó a maquillar los guiones hasta que la preferencia sexual del personaje quedó enterrada. “En 2001, Velma era explícitamente gay en mi guion inicial”, dijo Gunn a través de Twitter. “Pero el estudio siguió diluyéndolo y diluyéndolo, volviéndose ambiguo hasta que luego no quedó nada [en la versión final] y, finalmente, tuvo un novio en la secuela”.

Por su parte, Tony Cervone, creador de Scooby-Doo! Misterios S.A., confirmó en 2020 que debería existir ambigüedad sobre la Velma lesbiana de su serie. Simplemente, lo pusieron tan claro como se podía hacer en 2010.

Velma Dinkley siempre fue pensada como un personaje homosexual.

“He dicho esto antes, pero Velma en Scooby-Doo! Misterios S.A. no es bisexual. Es gay. Siempre planeamos que Velma actuara un poco fuera de lugar cuando estaba saliendo con Shaggy porque esa relación no era la adecuada para ella y tenía una dificultad tácita con la razón. Hay pistas sobre el por qué, en ese episodio con la sirena, y si sigues todo el arco de Marcie, parece tan claro como podíamos hacerlo hace 10 años. No creo que Marcie y Velma tuvieran tiempo para actuar sobre sus sentimientos durante la línea de tiempo principal, pero después del reinicio, son una pareja. Puede o no gustarte, pero esa era nuestra intención”, expresó Tony Cervone.