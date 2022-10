Zendaya volvió a prender fuego las redes sociales con su look Valentino transparente

Es una de las actrices más solicitas del momento. Es que Zendaya no sólo es una artista joven y talentosa, sino que desde que Disney la descubrió, se ha superado a ella misma rompiendo con creces todas las expectativas y poniéndose en la piel de los personajes más complejos y ricos. En el último tiempo probó su faceta de productora en Euphoria, además de ser una de sus protagonistas, pero también canta y modela para marcas de renombre. No es muy asidua a las redes sociales pero cada vez que comparte una publicación logra prenderlas fuego y llevarse todas las miradas. ¿Ya viste sus últimas fotos vestida de Valentino?

La actriz de Euphoria acudió al evento de la marca italiana que celebró como parte de la Semana de la Moda en París, Francia, mostrando un espectacular oufit. Zendaya vistió un short y chaqueta negra con una blusa y medias transparentes con estilo de red formada con las iniciales de Valentino.

El oufit de Zendaya no solo acaparó las miradas en el desfile, sino también en redes sociales, luego que subiera fotografías del evento. “La chica Valentino”, escribió la joven actriz en la publicación. Si bien, Zendaya no es muy activa en redes sociales, cada que hace una nueva publicación pone de cabeza Instagram, donde tiene más de 153 millones de seguidores. A unas cuantas horas de publicar sus fotografías en el desfile de Valentino, el post de la co-protagonista de Spiderman ya suma más de ocho millones de likes y miles de comentarios.

Zendaya prendió fuego las redes sociales con su look Valentino transparente.

Zendaya, la también autora del libro Between U and Me: How to Rock Your Teen Years With, ha incursionado en el diseño de modas al hacer una sociedad con Tommy Hilfiger, llegando a ser la embajadora global de la marca. Juntos han lanzado colecciones firmadas como Tommy x Zendaya, que en su mayoría están inspiradas en los años 70 y que están enfocadas en resaltar la cultura negra en los Estados Unidos, así como incluir tallas grandes y pensar en ropa para mujeres mayores de 70 años.

De igual forma, se le ha visto regularmente en la MET Gala, en donde hizo su aparición por primera vez en el 2015 y ha marcado tendencia por sus looks. Varios medios la han nombrado como una de las celebridades menores de 30 años mejor vestidas.