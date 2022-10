Liliana Rodríguez cuenta cómo fue la tormentosa relación con su padre “El Puma”

Es sabido que las relaciones familiares de José Luis “El Puma” Rodríguez no fueron ni son nada fáciles. Es por ello que, en una reciente entrevista con el periodista Carlos Mesber para su programa “¡Sientese quien pueda!”, Liliana Rodríguez Morillo, la hija mayor del cantante contó cómo fue la tormentosa relación con su padre, así como otros detalles sobre su vida personal.

Liliana reveló que su madre Lila Morillo fue quien la salvó en su lucha contra el alcoholismo. "Yo toqué fondo cuando el papá de mi hija me dijo: 'ya no quiero seguir viviendo contigo'", recuerda. "Toqué fondo y me dediqué a beber. Me dije: ‘si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo’", dijo al sentirse rechazada por su marido y su padre.

Liliana Rodríguez confesó que su madre la salvó del alcoholismo.

Uno de los momentos más duros que vivió con su padre fue cuando le llamó por teléfono y “El Puma” le colgó la llamada, si como también la ignoró cuando ella se separó del padre de su hija. "Él no sabía si yo estaba a punto de tirarme de un décimo piso, él no sabía para qué yo lo estaba llamando. Yo he tenido que perdonar todas esas cochinadas", confesó Liliana.

Su madre y su hija Galilea la rescataron del alcoholismo. "Manejé más de una vez bebida y Dios me libró de cosas horrorosas", recuerda Liliana, quien superó esta etapa oscura.

Liliana no se guardó nada y comentó que su madre y su hija Galilea fueron la que la salvaron del alcoholismo, así como también reveló que Lila Morillo siempre fue la fuerte de la familia, y que cuando comenzó la relación con José Luis, ella era más famosa que él, e incluso le puso el apodo “El Puma” y lo ayudó a negociar sus contratos en las telenovelas que lo hicieron famosos internacionalmente.

Liliana sobre su padre: "él siempre quedó corto como esposo y como papá".

"Él siempre quedó corto como esposo y como papá. No nos quiere para nada", dijo sobre su padre. "Cuando él estaba internado en el hospital yo no sabía ni siquiera donde estaba", recuerda sobre el doble transplante de pulmón al que fue sometido “El Puma”.

Asimismo, contó que la actual esposa de su padre, Carolina Pérez, la ha ignorado las veces que ha querido verle al “Puma”. Contó que en una ocasión, Liliana se vistió y maquilló para acompañar a su papás a una premiación y que Carolina le dijo que no había lugar en la limosina y que no podía acompañarlos.