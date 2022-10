La madre de los hijos de Luis Miguel enamora todos con su belleza en las redes

Aracely Arámbula es una de las actrices más importantes de América Latina. A lo largo de su carrera ha realizado interpretaciones que han sido todo un éxito en todas partes del continente. Además en uno de sus mejores momentos profesionales tuvo una relación amorosa con el histórico cantante Luis Miguel.

La historia de amor comenzó a mediados de la década del '00 y se oficializó por unas fotos que fueron tomadas en la ciudad de Venecia, Italia. Así describió Aracely Arámbula su relación con Luis Miguel en programa Ventaneando: "Fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer; sería una historia así como la del Titanic, yo digo; o sea, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo".

Durante esos años Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron dos hijos. Sus nombres son Miguel y Daniel, lejos de buscar la fama, ellos decidieron estar alejados de la prensa y mantener su bajo perfil.

Hoy en día Aracely Arámbula es una de las actrices más reconocidas de la televisión latina. Este año comenzó demostrando sus grandes dotes artísticos en el teatro con funciones en varias partes de su país como así también en Estados Unidos.

Aracely Arámbula en la telenovela La Madrastra.

Aracely Arámbula protagonizó la telenovela La Madrastra. Esta tira televisiva marcó el regreso de la madre de los hijos de Luis Miguel a la pantalla chica. Recientemente la mare de Miguel y Daniel compartió un video con los mejores momentos de la tira y un mensaje que deslumbró a sus fans:

"Muy EMOCIONADA de volver a vivir con ustedes esta increíble historia volver a llorar y gozar con Marcia y Esteban este maravilloso drama gracias mi #Arafamila bella LOS AMO !!! Dedicada con toda mi Alma a mi Padre. TE AMO ETERNAMENTE SHULADA GRACIAS POR ACOMPAÑARME FUERTE CADA SEGUNDO Y NO SOLTAR MI MANO PORQUE SENTÍA QUE ME IBA CONTIGO. GRACIAS A TODOS USTEDES POR HACER DE ESTÁ PASIÓN ALGO MÁGICO gracias @drleoarambulaoficial por poner en mis manos esta novela y por ser mi FUERZA en este tiempo tan difícil y especial TE AMO HERMANO Gracias @abraham_quintero_botello por ayudarme a dar lo mejor aun con tanto dolor gracias por aligerar mi carga TQM @elosomarquez por hacer de la tristeza una Alegría constante en aprendizaje y porque nunca olvidare que se me fue mi héroe pero me enseñó a ser la superwoman que soy ahora para mis hijos TQM Osito @carlaaraceli gracias por ser la hermana que siempre pedí TEAMO @karlaa.anzaldo por siempre estar dando lo mejor mi Boni mi corazón contigo @carmenarmendariz gracias por invitarme a este proyecto y creer en mi para ser LA MADRASTRA TE QUIERO M !!! GRACIAS A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE FORMARON PARTE DE ESTE GRAN PROYECTO. GRACIAS #ARAFAMILIA SIEMPRE @televisa @univision".