Este es el papel protagónico que perdió Belinda en su adolescencia

Tras haber mantenido una relación mediática, a mediados de febrero de 2022, se daba a conocer la separación entre la actriz Belinda y el exponente del regional mexicano Christian Nodal. Fue así que el cantante utilizó su cuenta de Twitter para anunciar que el compromiso de ambos artistas se había roto. Muchas fueron las especulaciones que giraron en torno a los motivos del fin del noviazgo, pero en su momento ninguno de los dos se había pronunciado al respecto.

Lo cierto es que luego del anuncio de la ruptura la ex pareja tuvo muy distintas maneras de sobrellevar el duelo. Por un lado, Nodal se vio envuelto en diversas polémicas, al punto de llegar a un cruce en redes sociales con la madre de su ex prometida, donde el intérprete de “Botella tras botella” sacó a la luz mensajes privados que mantuvo con la actriz de origen español, donde daba a entender que las razones por las que se habían separado eran porque su ex novia le pedía dinero para ella y sus padres.

Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda se enfocó en su carrera profesional.

Por su parte, la cantante Belinda de 33 años, se enfocó en su carrera, y decidió viajar a España. Desde ese momento, la protagonista de la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén” está pasando por un gran momento profesional, ya que además de la actuación, volvió a los escenarios en su faceta de cantante, así como también ha recibido importantes propuestas. Es así que, en la actualidad, Belinda divide su agenda laboral entre España y Mexico, donde es parte del jurado del reality show de Netflix “Iron Chef”, donde los mejores profesionales de la cocina compiten por ganarse el título de “Chef Legendario”.

Lo cierto es que Belinda comenzó su carrera desde muy pequeña, y desde niña tuvo roles protagónicos en exitosas telenovelas. Sin embargo, recientemente se supo que la ex novia de Christian Nodal perdió un papel protagónico en su adolescencia a causa de su colega Anahí, quien le arrebató el papel de “Mia Colucci” en la serie “Rebelde” que fue uno de los mayores éxitos de la televisión mexicana de los últimos 20 años y que sigue emocionando a sus fans hasta hoy.

Belinda pudo haber interpretado a "Mia Colucci" de la serie "Rebelde".

Es que el papel de “Mia Colucci” estaba destinado para Belinda debido a sus características, belleza y talento, e incluso Televisa ya la tenía fichada, pero el productor Pedro Damían hizo loby y ganó las negociaciones para que fuese llamada Anahí en su lugar ya que era su amiga y habían trabajado juntos con anterioridad.