El dolor que sentía Adamari López con el que descubrió que tenía cáncer

Adamari López es una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana, quien ha conquistado el corazón de millones de fans con sus trabajos como actriz y conductora. Así también, su vida personal, ha despertado el interés de sus seguidores, por sus relaciones con el cantante Luis Fonsi y con el coreógrafo español Toni Costa, quien es el padre de su pequeña hija Alaïa.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más delicados que le tocó atravesar en su vida a la conductora fue cuando tuvo que enfrentar al cáncer de mama, el cual pudo superar y seguir construyendo una carrera exitosa.

Adamari fue sometida a todo tipo de tratamiento para vencer al cáncer.

Adamari López y el dolor de estómago con el que descubrió padecía de cáncer

En 2005, Adamari estaba en uno de sus mejores momentos de su carrera, pero fue diagnosticada con cáncer de mama. Fue así que la conductora se sometió a quimioterapias y diez cirugías, en donde le extirparon ambos senos.

En una reciente entrevista en el podcast de la periodista Mónica Mendoza, Adamari reveló detalles de cómo enfrentó esta situación. López tenía 33 años y estaba comprometida con Luis Fonsi cuando se enteró de lo que padecía. “Hace 18 años, de manera casual, me toqué un seno, me estaba rascando. Como tenía el período pensé de esos nódulos que salen, pero aún así fui al doctor por otro dolor que me dio en otra parte del cuerpo”, indicó.

Las alarmas de los médicos se dispararon al saber que la conductora presentaba un dolor en el estómago y le mandaron a hacer estudios de rayos X: “En el estómago no salió nada, pero sí apareció un tumor que al radiólogo le parecía maligno y que había que biopsiar. De ahí en adelante comenzó esa montaña rusa de sentimientos y emociones que desencadenaron en encontrar que tenía un tumor maligno en el seno, las operaciones, las segundas, tercera y cuartas opiniones que tuve que hacer, y todo el proceso que tuve que tener para recuperarme“, contó Adamari.

Adamari López se considera una sobreviviente tras contraer y vencer también una enfermedad bacteriana difícil de eliminar del cuerpo.

“Tuve 6 quimioterapias, con unas inyecciones que le seguían, más la remoción del seno, y más adelante tuve que removerme el otro porque tenía microcalcificaciones que tenía que seguir revisando”, reveló la conductora.

Finalmente, al quitarse el otro seno le dio una enfermedad bacteriana. “Cuando me quité el otro seno me dio MRSA, que es como una enfermedad que es una bacteria resistente a la penicilina y que es muy difícil de eliminar del cuerpo, tienes que hacerse un tratamiento un poco más agresivo. En definitiva, fue complicado pero salí bien, ya llevo 18 años como sobreviviente y me encuentro bien, con buen ánimo, sin ningún deseo de volver a tener ninguna otra enfermedad, pero con el mensaje y la enseñanza de lo que viví”, finalizó Adamari.