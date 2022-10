Así fue el día que Raúl Velasco hizo llorar a Marco Antonio Regil

Raúl Velasco fue una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo mexicano y latinoamericano, ya que gracias a su programa “Siempre en Domingo”, el polémico conductor se convirtió en una persona poderosa, la cual era capaz de hacer despegar la carrera de un artista o sepultarla si no era de su agrado. Aunque llegaba a ser muy bueno y ameno con algunos, eran también conocidos sus fuertes comentarios con los que humillaba a los artistas en pleno programa en vivo.

En este contexto, Marco Antonio Regil cometió un grave error cuando recién comenzaba a dar sus primeros pasos como conductor, y fue ese día en el que Raúl Velasco lo hizo llorar.

Marco Antonio Regil pensó que su carrera había terminado tras el error que cometió con Raúl Velasco.

Raúl Velasco hizo llorar a Marco Antonio Regil

Marco Antonio Regil llegó a Ciudad de México desde Tijuana, en busca de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, no fue nada fácil para el presentador, aunque logró obtener una de sus primeras oportunidades conduciendo el evento “Intercolegial de baile”, que se hacía con los estudiantes de las escuelas más prestigiosas del país.

Justamente, en ese concurso participó, Karina Velasco, hija del conductor de "Siempre en Domingo". La joven llegó a la final, por lo que su papá estaba presente en el lugar. Al enterarse de eso, el productor del evento le pidió a Marco que presentara a los asistentes a “Don Raúl”, pero nadie se imaginó cual sería la reacción del público.

Raúl Velasco, lejos de sepultarlo, le brindó su apoyo a Marco Antonio Regil.

En el programa de YouTube "Pinky Promise", Regil recordó la anécdota y reveló que justo cuando estaba dando entrada para presentar a Raúl Velasco, éste le hacía gestos y le decía con las manos que no dijera su nombre. Un inexperto Marco Antonio, presentó al entonces hombre más poderoso del mundo del espectáculo, y el público lo abucheó.

"Me quedé petrificado. Hasta este momento en toda mi carrera nunca he tenido un momento en el que me quede frío y no saber qué decir", contó Marco Antonio, quien confesó haber temido por represalias. "Vengo como papá", recordó que le dijo Velasco.

Regil indicó que en una pausa Raúl Velasco lo fue a buscar. "Estaba confundido, triste, con miedo. Dije 'mi carrera ya valió, me voy a tener que regresar a Tijuana'", contó Regil, sin embargo, la reacción del titular de "Siempre en Domingo" lo conmovió hasta las lágrimas.

"'No vengo a regañarte', me dijo. 'Vengo a decirte que estés tranquilo, cometiste un error. Éste no es mi público, éste es el público más grosero de México y les vale Televisa. Yo vengo como papá de mi hija'. 'Quiero que sepas que eres muy bueno. Quiero que sepas, que no sólo no estoy enojado contigo, sino que te voy a ayudar. Te prometo que te voy a dar una oportunidad en cuanto yo pueda'", contó Regil sobre lo conversado con Velasco en aquel momento.

Además, Marco Antonio Regil dijo que Raúl Velasco le dio un abrazo como si fuera "papá" que lo hizo llorar de la emoción. Gracias a este desafortunado encuentro, el presentador y locutor se convirtió en uno de los más importantes de la televisión mexicana con programas como "Atínale al precio", "100 Mexicanos Dijeron", "Todo el mundo cree que sabe" y "Un minuto para ganar".