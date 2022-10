Lindsay Lohan regresa a la pantalla de la mano de Netflix

Cuando las celebridades son durante mucho tiempo el foco de atención y desaparecen por tiempo prolongado, extrañamos verlos en pantalla. Lindsay Lohan se ausentó un tiempo pero a todos nos alegró enterarnos a fines del año pasado que había firmado contrato para protagonizar una nueva cinta de Navidad con la plataforma de streaming Netflix. Esta semana se anunció el nombre del film y su fecha de estreno para el mes de noviembre. ¿Ansiosos de ver regresar a una de las pelirrojas más queridas de Hollywood?

Lindsay Lohan fue una de las principales tendencias de este lunes 3 de octubre por la icónica línea de guion que menciona en el film Mean Girls y se recuerda cada año en las redes sociales. Sin embargo, sus fanáticos no se encontraron solo con este clásico recordatorio, también se presentaron las primeras fotos de la actriz en su siguiente película Falling for Christmas (Navidad de golpe) en el servicio de streaming Netflix.

Después de que la plataforma apostara por títulos navideños como Klaus, A Christmas Prince o The Christmas Chronicles, en mayo de 2021 oficializaron su nuevo proyecto con Lindsay Lohan como protagonista y allí se dijo que sería lanzada el año siguiente. Los rodajes comenzaron en noviembre y se extendieron hasta diciembre, por lo que la actriz contrajo matrimonio con Bader Shammas al mismo tiempo de las grabaciones.

Esta comedia romántica, dirigida por Janeen Damian y escrita por Jeff Bonnett, Michael Damian y Ron Oliver, gira en torno a una heredera de hotel, joven y recién comprometida, que se ve involucrada en un accidente de esquí. Mientras sufre de amnesia, se encuentra al cuidado de un apuesto propietario de una cabaña y de su hija, en los días previos a la Navidad.

Además de tener a Lindsay Lohan en el reparto principal, en el protagónico estará acompañada de Chord Overstreet, quien ganó reconocimiento al ser parte de Glee. Además, en el largometraje también estarán George Young, Jack Wagner, Olivia Perez, Chase Ramsey, Sean J. Dillingham, Antonio D. Charity y Aliana Lohan.

Después de un tiempo sin novedades, este lunes se oficializó que Falling for Christmas (Navidad de golpe) se estrenará en la plataforma Netflix el próximo 10 de noviembre. Según el comunicado oficial, tiene una duración de 93 minutos y se desconoce cuándo estará disponible su primer tráiler, pero se cree que en las próximas semanas podría publicarse.