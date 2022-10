El motivo por el que AJ, integrante de los Backstreet Boys, se sometió a una cirugía estética

Hace unos días Billie Eilish manifestó que desde que va todos los días al gimnasio se siente mucho mejor física y anímicamente. Antes odiaba mirarse al espejo, no se hallaba con su cuerpo y llegó a la conclusión que, en definitiva, a nadie le agrada su propia imagen corporal. Ahora fue AJ McLean, uno de los integrantes de los Backstreet Boys quien confesó que se sometió a una cirugía estética porque había aspectos de su rostro y su cuerpo que lo hacían sentir mal con él mismo. Luego de pasar por el quirófano empezó a sentirse a gusto con la imagen que le devolvía su reflejo.

Después de generar una intensa polémica por su increíble cambio físico, AJ McLean reveló que decidió pasar por el quirófano después de protagonizar RuPaul's Secret Celebrity Drag Race. Durante una reciente entrevista con la revista People, el integrante de la legendaria boyband, Backstreet Boys, aseguró que durante años se sintió acomplejado con su cuerpo y su peso, razón por la cual decidió someterse a una cirugía estética.

"Genéticamente en mi familia, todo el mundo tiene piel extra alrededor del cuello: mi madre, mi abuela, mi abuelo, mi tío, mi tía, todos. Y durante años me dejé crecer la barba para ocultarlo porque me sentía muy inseguro", aseguró.

Y añadió: "Pero el día que rodamos ese episodio, pude ver mi aspecto con la línea de la mandíbula y Ru me dijo lo guapo que estaba y me emocioné mucho. Me impactó mucho". Pero su aspecto físico no es la única batalla que la estrella musical ha tenido que enfrentar. Desde hace 25 años, AJ tiene una adicción a las sustancias ilícitas y al alcohol que le representa una lucha continua.

"He luchado con problemas de drogas y alcohol durante 25 años y desde septiembre de 2021 me he mantenido sobrio. Todavía es una lucha diaria, pero me permitió finalmente sumergirme en mí. Y cuando entré en el set (en RuPaul's Secret Celebrity Drag Race), me sentí muy a gusto porque allí hay una gran comunidad sobria. Me sentí como en casa".

Mientras tanto, AJ afirmó recientemente que está en la "mejor forma" después de dejar el alcohol y perder más de 10 kilos. "El consumo de alcohol me hizo ganar peso, pero también me hizo perder la cabeza. Pero ahora estoy en la mejor forma de mi vida. Me decía a mí mismo: 'Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Voy a ser la mejor versión de mí misma'", finalizó.

Las 'boy bands' son para siempre

Mientras tanto, la boy band está más activa que nunca y se vieron triunfantes en su regreso a Madrid. La ciudad española fue en los años 90 una de las plazas fuertes en el mastodóntico inicio de carrera de Backstreet Boys y la ciudad no parece decidida a ceder posiciones en esta etapa de madurez del grupo pese a su declive en ventas de discos a tenor de lo vivido esta noche a su regreso en concierto.

Las 15.700 personas congregadas en el Wizink Center, el aforo completo, ha recibido al quinteto estadounidense en su octava visita en gira con un fervor que, aunque mitigado respecto a aquella primera incursión en 1997 en pleno "fenómeno fan", sigue siendo digno de destacar.

Los Backstreet Boys triunfan en su regreso a Madrid pic.twitter.com/fSikucbFe2 — EL MUNDO (@elmundoes) October 5, 2022

"¡Hola, Madrid! Sin todos vosotros acompañándonos durante este tiempo Backstreet Boys no serían lo que son", ha agradecido Littrell en sus primeras palabras al público, un mensaje que han subrayado una y otra vez cuando están a punto de cumplir 30 años juntos.