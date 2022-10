El director que quiso dejar de hacer cine después de la muerte de Chadwick Boseman

Siempre creemos que los hechos más traumáticos son los que vivimos en la infancia pero resulta que la vida puede dar un giro inesperado y el golpe más duro espera en la madurez. Ryan Coogler fue el cineasta que llevó a la pantalla la película de la Pantera Negra perteneciente a Marvel, y estableció una fuerte amistad con el protagonista Chadwick Boseman. La partida del actor lo descolocó, pasó momentos muy tristes hasta pensar en la posibilidad de abandonar la industria cinematográfica para siempre.

Ahora que Black Panther: Wakanda Forever está más cerca de los espectadores, nuevos detalles comienzan a revelarse. Gracias a las múltiples coberturas de los medios y a sus acercamientos con el equipo creativo nos hemos enterado de cuestiones interesantes ocurridas detrás de las cámaras. La más reciente es una triste revelación hecha por Ryan Coogler en relación con la inesperada muerte de Chadwick Boseman. Luego del suceso el cineasta incluso consideró no solo abandonar a la Pantera Negra, sino también a su labor de hacer películas.

Mientras platicaba con Entertainment Weekly, el director de la original Black Panther relató cómo sobrellevó la partida de un colega al que también consideraba un amigo.

Ryan Coogler quiso abandonar el cine luego de la muerte del actor Chadwick Boseman.

“Llegué a un punto en el que me dije: ‘Me alejo de este negocio’”, admitió Coogler. “No sabía si podría hacer otra película, punto. Mucho menos otra película de Black Panther, porque me dolió mucho. Me decía: ‘Hombre, ¿cómo podría abrirme a sentirme así de nuevo?”

Para Coogler la colaboración de Boseman en la creación de Black Panther fue algo fundamental. No solo se trataba de una relación estrella-director, sino que el mismo actor puso mucho de sí para que la película sucediera. Ambos imaginaban el futuro que tendría en el personaje y hacia qué direcciones podría encaminarse la franquicia. Perderlo de súbito fue un experiencia impactante que dejó aturdido al director. En los días y semanas posteriores a su muerte Ryan Coogler veía los recuerdos que tenía con Chadwick Boseman: antiguas grabaciones, fotografías y recuerdos que vivían en su mente.

En las entrevistas brindadas por Boseman, Coogler recordó que el actor fue un fiero defensor de la película. Uno de sus promotores más implacables, con ideas muy profundas sobre lo que significaba Wakanda y el personaje de T’Challa. Solo entonces consideró de nuevo la continuación de la historia.

Chadwick Boseman y Ryan Coogler se hicieron muy amigos.

“Estaba estudiando detenidamente muchas de las conversaciones que tuvimos, hacia lo que me di cuenta que era el final de su vida”, explicó el director. “Decidí que tenía más sentido seguir adelante”. El resultado ahora es Black Panther: Wakanda Forever, una película que habla sobre la pérdida y cómo avanzar luego de una experiencia trágica. La muerte de Boseman de alguna manera le dio forma a la trama de la cinta y potenció de carácter a todo el equipo creativo.

En noviembre llega la secuela e Black Panther: Wakanda Forever.

Tras la muerte del rey T’Challa (Boseman) el país de Wakanda queda desprotegido y varias otras naciones y grupos de poder ponen la mira en sus recursos. La reina Ramonda (Angela Bassett) debe hacerle saber al mundo que el reino sigue fuerte y forjando su propio camino. Sin embargo, una amenaza que proviene desde el mar tiene otro planes de guerra más potentes. Black Panther: Wakanda Forever llegará a los cines el próximo 10 de noviembre.