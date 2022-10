Chloe Grace Moretz sufrió dismorfia corporal por protagonizar un meme en 2016

La ansiedad es el mal que aqueja a todas las sociedades de estos tiempos y no es casual: el avance de la tecnología, llevar una vida vertiginosa, lo abrumadoras que resultan las redes sociales, una pandemia con encierro obligatorio de por medio, despertaron un síntoma que sólo permanecía dormido pero que estaba allí latente, acechando a nuestros altibajos. Una de sus grandes víctimas fue la actriz Chloe Grace Moretz quien confesó sufrir una dismorfia corporal al ver su imagen física convertida en un meme.

Los usuarios de redes sociales que hacen burla de las personas – figuras públicas o no – y las convierten en memes, que son imágenes que se viralizan en cuestión de días u horas en línea, jamás toman en cuenta el daño psicológico que estos fenómenos de “popularidad” no buscada pueden generar en quienes son sus víctimas.

Un caso similar vivió la actriz Chloe Grace Moretz, famosa por participar en las películas de Kick-Ass, Déjame entrar y Carrie, quien vio su salud mental afectada luego de recibir burlas por una imagen suya que fue manipulada digitalmente para compararla con un personaje de la serie animada Family Guy.

Chloe fue vista de paseo por las calles de Los Ángeles, por primera vez desde que hizo una revelación sobre sufrir dismorfia corporal a la revista Hunger. La actriz de 25 años se vistió con un look totalmente relajado compuesto por jeans que combinó con un top corto negro y una camisa a cuadros. En los últimos años, Chloe se había mantenido alejada de los espacios públicos para evitar ser fotografiada, luego de que en Twitter se volvieran virales imágenes en las que la comparaban con una caricatura. Fue el jueves pasado cuando la actriz de la película Suspiria se mostró sonriente al darse cuenta que los paparazzi captaban su imagen mientras caminaba llevando una maleta rodante y una bolsa de mano verde.

Chloe Grace Moretz sufrió dismorfia corporal por convertirse en la protagonista de un meme.

Chloe admitió recientemente en una entrevista que un meme que se burlaba de su apariencia la hizo retirarse de la vida pública y la hizo enfrentar problemas de ansiedad, según dio a conocer el Daily Mail. Dijo a la revista Hunger que todo comenzó con una broma en internet en la que se alteró su foto para que se pareciera a un personaje de Family Guy con piernas largas, lo que dio origen a que sufriera dismorfia corporal.

"Solo recuerdo estar sentada allí y pensar: 'Mi cuerpo se está usando como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram", dijo la actriz a la publicación. En las redes sociales, se publicó una imagen de Chloe llevando pizza junto al personaje de dibujos animados Legs Go All the Way Up Griffin de la serie Family Guy.

"Esta foto fue manipulada en un personaje de Family Guy con las piernas largas y el torso corto, y fue uno de los memes más difundidos en ese momento", dijo la actriz a la publicación sobre el la imagen que se originó en 2016. En la que Chloe llevaba puesto un atuendo súper chic con shorts y tacones negros que resaltaban su figura.

Pero Moretz explicó: "Todos se burlaban de mi cuerpo y se lo mencioné a alguien y me dijeron: 'Oh, cállate, es divertido’", aseguró en la entrevista. "Hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de superar para mí", admitió y dijo que durante mucho tiempo se mantuvo recluida y que, al ser fotografiada, experimentaba hiperventilación y ansiedad.