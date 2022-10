Shakira volvió a estar en contacto con su exnovio, Antonio de la Rúa, ¿retoman romance?

El 2022 será definitivamente recordado como el año en que Shakira volvió a ser título de noticias todos los días. Primero por el fin de su relación sentimental con el futbolista Gerard Piqué tras más de una década juntos, después por confirmarse los rumores de infidelidad de éste con Clara Chía Martí; luego por el presunto fraude fiscal de la cantante en Espala, y ahora porque puede estar de nuevo en contacto con su ex, Antonio de la Rúa.

La semana pasada, la intérprete de Te felicito rompió el silencio y por primera vez declaró a la revista Elle su sentir ante la separación del futbolista. Dijo que sacrificó su carrera para quedarse con él en España, también habló de su próximo disco y de sus problemas con el fisco, entre otros temas.

Shakira retomó contacto con su ex pareja, Antonio de la Rúa.

Aunque de esto no comentó, ha trascendido que planea mudarse a Miami, pero todo dependerá en gran parte a las negociaciones sobre la custodia de sus hijos, que aún no llega a su término. Ahora sale a la luz que la barranquillera vuelve a tener contacto con su ex, el empresario Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa y con quien mantuvo un noviazgo durante 11 años.

En el programa argentino Socios del Espectáculo, la periodista Karina Iavicolí dijo: “Estoy en condiciones de contar que los que retomaron el contacto a partir de llamados telefónicos y/o encuentros que están previstos para más adelante, porque ella está pasando un momento muy difícil, son Shakira y Antonio De La Rúa”.

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron en pareja durante 11 años.

Aunque no dio mayores detalles de esto, Antonio de la Rúa, al igual que Shakira, ya no tendría ningún compromiso con nadie, ya que está separado de la modelo Daniela Ramos, con quien tuvo hijos. La cantante y él se conocieron en 1999. En ese entonces, ella daba los primeros pasos en su carrera como artista y él trabajaba junto a su papá.

Ambos coincidieron en una cena organizada en Buenos Aires, Argentina y, según las palabras de la colombiana, fue amor a primera vista. Comenzaron un romance que duraría unos 11 años y aunque en marzo de 2001 se comprometieron, nunca llegaron a pisar el altar pero él empezó a desempeñarse como su manager. Al inicio todo funcionó bien, pero después comenzaron una guerra de dichos que llegó a una demanda por parte de él.