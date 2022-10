La hija de Luis Miguel enseña sus bellas piernas y enciende las redes sociales

Michelle Salas es una de las influencer latinas más importantes del mundo. Cada vez que realiza una publicación la hija de Luis Miguel se viraliza en la red por sus seguidores y es tendencia en los principales portales de noticias del espectáculo. Esta vez no fue la excepción y hace algunas horas compartió unas fotos que deslumbraron a todos.

En su feed de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Salas, compartió un reel de imágenes de ella dentro del ascensor que no solo enaltecieron su belleza sino también la perfecta figura que posee a sus 33 años. En las mismas aparece luciendo una camisa de color blanca que se caracteriza por ser sumamente corta, lo que enaltece el vientre plano que posee la hija del cantante mexicano.

Michelle Salas es una popular influencer dedicada a la moda.

Su look se completa por una minifalda de tablitas de tono gris que dejó en evidencia las bellas piernas que tiene la hija de Stephanie Salas. Junto a la foto la influencer mexicana agregó una descripción que dice lo siguiente: "Any given day" (un día cualquiera).

Estas capturas cuentan con miles de reacciones por parte de sus seguidores que la llenaron de elogios y hasta le pidieron consejos de belleza. Entre esos mensajes se encuentra el de su madre que le escribió: "Ayyyyyy" junto a un corazón. Ellas son muy unidas y Stephanie muchas veces hizo de padre tras la ausencia de Luis Miguel.

Michelle Salas es toda una empresaria dedicada al diseño de moda.

Hace un tiempo la popular rubia preocupó a sus seguidores al no compartir ningún tipo de material en sus cuentas oficiales. Sobre ésta ausencia Michelle Salas se expresó en sus historias de la camarita y dijo lo siguiente: "Les pido una disculpa porque me desaparecí, pero creo que a veces uno también necesita ciertos breaks, sobre todo cuando estas plataformas son parte de tu vida diaria, porque es tu trabajo. Hay veces que necesitas darte un break".