El profundo deseo de Christian Bale de unirse a una galaxia muy lejana

Christian Bale no se cansa de demostrar que es el actor que puede con todo. Su capacidad para ponerse en la piel de los personajes más versátiles lo han convertido en uno de los artistas más aplaudidos del séptimo arte y todos los cineastas tienen su atención clavada en él. Fue superhéroe y fue villano pero quiere ir por más: no importa qué papel le toque, se sentiría encantado de formar parte de los créditos de alguna de las exitosas producciones de Star Wars, el universo que más admiraba cuando era pequeño.

Christian Bale ganó el reconocimiento del fandom de DC con sus tres películas de Batman donde fue dirigido por el excepcional Christopher Nolan en una historia que va desde el inicio del Caballero de la Noche hasta su enfrentamiento con el Joker y su último acto heroico salvando a Ciudad Gótica de las garras de Bane con la ayuda de Catwoman y el comisario Gordon.

Christian Bale como Batman.

Cuando parecía que Christian Bale ya lo había dado todo en el mundo de los superhéroes llegó una invitación imposible de rechazar: participar del Universo Cinematográfico de Marvel como el antagonista de Thor. En este caso el film es titulado Love and Thunder y el británico le da vida a Gorr The God Butcher, un personaje que lo perdió todo en un planeta olvidado y decide vengarse de los dioses con la Necrosword.

De esta manera repasamos cómo en su carrera profesional en la industria cinematográfica de Hollywood Christian Bale participó de dos grandes franquicias, entonces le faltaría ser parte de una tercera saga para completar una trilogía inolvidable de trabajos. Nos referimos a Star Wars, el fenómeno de masas producto de la imaginación inquieta de George Lucas que hoy es propiedad de Disney.

Christian Bale como Gorr The God Butcher.

Hablando con The Hollywood Reporter Christian Bale admitió: “Todo lo que siempre quise en Star Wars era estar en un traje y golpearme la cabeza con una puerta o algo mientras caminaba. Los verdaderos nerds que vieron Star Wars demasiadas veces siempre sabían sobre esa escena donde el Stormtrooper se golpea la cabeza con la puerta cuando entra. Quería ser ese tipo. Eso era todo”.

Christian Bale continuó: “Si tengo la suerte de ser más que eso, uh hombre, sí. ¡Qué delicia sería! Todavía tengo las figuras de cuando era pequeño. También conozco muy bien a Kathy Kennedy porque estaba trabajando con Steven Spielberg cuando hice Empire of the Sun y ahora dirige el universo de Star Wars”, remarcó al talentoso actor sobre las posibilidades de unirse a la galaxia lejana donde viven Jedis y Siths.

Star Wars.

Dentro de poco se estrenará Amsterdam, una película de David O. Russell donde Christian Bale compartirá pantalla con Margot Robbie y John David Washington. Por otra parte lo veremos en The Pale Blue Eye, sobre un detective veterano que investiga asesinatos ayudado por un joven al que le gusta fijarse en los detalles y que luego se convertirá en el autor de fama mundial Edgar Allan Poe. También estará en The Church of Living Dangerously sobre la vida de un pastor americano que trafica drogas para un cartel mexicano.