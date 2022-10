Danna Paola desafió sus miedos y se animó a lanzarse en paracaídas

¿Cuál es el reto que te encantaría desafiar pero que te mata de miedo? Lo extremo nos paraliza y, a la vez, tiene un condimento especial que nos atrae y nos empuja a querer vencerlo. Este fin de semana, Danna Paola aceptó lanzarse en paracaídas junto al influencer Juanpa Zurita. Cada uno acudió con sus respectivas parejas, Alex Hoyer y Macarena Achaga, quienes se encargaron de captar cada momento y detalle. Los valientes vivieron una experiencia única con un final inesperado que compartieron en sus redes sociales.

El reto lo llevaron a cabo en las inmediaciones de Cuautla, Morelos y consistió en lanzarse con el traje y equipo profesional puesto, así como el apoyo de un guía, desde un avión en pleno vuelo. El tremendo éxtasis por los cielos, como lo definió Juanpa Zurita, fue atestiguado por las parejas de ambos, Macarena Achaga y Alex Hoyer (quienes no se lanzaron al vacío) en una doble cita y quienes hicieron “todo un drama” ante la posibilidad de que ninguno regresara vivo de la aventura.



En el video que el influencer compartió en YouTube y su Instagram, se ve a Danna Paola profundamente nerviosa antes de saltar de la aeronave, incluso, aprovechó la oportunidad para desahogarse y lanzar todo tipo de palabras altisonantes así como maldiciones a modo de armarse de valor y no arrepentirse en el último momento. “Vamos a arriesgar su vida para el entretenimiento de ustedes”, advirtió Juanpa Zurita en el inicio del clip mientras que la intérprete de Mala fama asegura: “Yo no estaba preparada para este momento, pero ahora sí ya lo estoy”.

Danna Paola aceptó el reto de Juanpa Zurita de arrojarse en paracaídas.

El primero en llegar a tierra firme y sin complicaciones, fue Juanpa, pero cuando la intérprete de XT4S1S aterrizó pidió un refresco porque se sentía mareada y con ganas de vomitar. “De veras, no tienen ni idea del nivel de estrés y ansiedad que estamos manejando todes en este tour. Es demasiada información pero… me aventé del paracaídas junto con Juanpa y sí vomite pero después, cuando usted ya no lo vio. Me puse muy mal después de ese salto pero fue un éxtasis total, estuvo wow y no puedo creer que lo logré”, explicó Danna Paola a través de sus Stories.



Juanpa Zurita bromeó al decir que si la protagonista de la serie Élite no lograba sobrevivir, él y su novia, Macarena Achaga, se irían a Japón para evitar el escándalo. En tanto, la cantante dijo que todos sus bienes económicos se los dejaría a SAT. En sus cuentas de Instagram, Danna Paola y Juanpa publicaron una serie de fotografías y reels en los que se les puede ver en compañía de sus respectivas parejas disfrutando de su extrema cita doble y sí, completamente vivos sin un sólo rasguño.