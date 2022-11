Esto piensa Michelle Salas sobre el noviazgo de su madre Stephanie Salas y Humberto Zurita

Al parecer, Michelle Salas tuvo una reacción favorable con respecto a la relación sentimental que une en estos momentos a su madre Stephanie con el actor de telenovelas Humberto Zurita. Recientemente, un programa de espectáculos reportó que la hija de Luis Miguel dio el visto bueno al noviazgo de su progenitora.

En “Ventaneando” de TV Azteca, la periodista Pati Chapoy contó que Michelle Salas es ahijada de Rafa Herrerías, y que éste le envió un mensaje preguntándoles que pensaba del nuevo romance de su madre. "Padrino, estoy muy bien, muchas gracias y gozando y disfrutando y de acuerdo con que mi mamá sea feliz", le contestó Michelle Salas.

A través de un mensaje de texto Michelle expresó lo que piensa de la nueva relación amorosa de su madre Stephanie.

Por su parte, hace unos días el actor Humberto Zurita, viudo de la actriz Christian Bach, reveló cómo tomaron sus hijos Sebastián y Emiliano la noticia de su relación con Stephanie Salas, y en ese sentido, está de acuerdo con que su padre rehaga su vida a tres años del fallecimiento de su madre.

En el marco de los festejos de su cumpleaños Humberto contó cómo reaccionó uno de sus hijos. "Ellos me quieren ver feliz y contento, y ya no es secreto nada, o sea, Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: 'Oye, voy a llevar a Stephanie. Me dijo: ¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie?...pues tráetela", comentó el actor en una reciente entrevista para el programa de televisión mexicano “Sale el sol”.

Al parecer Michelle le dio su visto bueno a su madre Stephanie.

Asimismo, Zurita le mencionó a su hijo que las hijas de su novia, Michelle y Camila, irían también a la fiesta. "Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. No sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero tráetelas", añadió entre risas.

Además, el actor expresó que Stephanie Salas tiene una relación muy estrecha con sus hijas. "Stephanie tiene dos grandes hijas, Michelle y Camila, y tú nomás de ver a las hijas dices: 'Este es el resultado de tu vida, lo demás no importa', o sea, su pasado contra mi pasado... es lo que ella haya vivido y lo que yo haya vivido", dijo Zurita.

En el momento de confirmar su noviazgo, fue en una entrevista donde le cuestionaron sobre lo que estaba pasando con Stephanie y el actor respondió de manera contundente: "tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es… la amo, punto. ¿Ok? Listo".