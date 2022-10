El momento más difícil en la vida de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston (53), la exitosa actriz que se hizo archifamosa en la década del 90 por su papel en la serie Friends y en comedias románticas como Mi novia Polly, atravesó varias instancias tristes y duras a lo largo de su vida.

No obstante, a diferencia de lo que todos piensan, el difícil momento que más la impactó no fue la ruptura del matrimonio que tuvo con el actor Brad Pitt, con quien mantuvo una relación desde el 2000 hasta el 2005.

Preciosa, en su mejor momento y entrevistada por Hollywood Report este año ¿Está cada día más linda?

La actriz nacida en Los Ángeles le confesó al New York Times que aquel amor había sido, quizás para ella, “el hombre de su vida“ y que habían roto la relación poco tiempo antes de que el muriera a causa de un tumor cerebral.

A pesar de que luego tuvo vínculos duraderos y hasta otro matrimonio con Justin Theroux, el guionista de Iron Man 2, Jen no logró formar la familia que soñó y vivió duros momentos sentimentales.

Aún así, Jennifer Aniston siempre declaró que procesar la muerte de su ex fue la más dura de todas las etapas para ella. Y claro, no podemos negar que el matrimonio con Brad Pitt y su ruptura escandalosa no la haya marcado a fuego también.

Brad Pitt y Jennifer Aniston: una relación hermosa y complicada

Ella misma definió así a la relación que tuvo y tiene con su ex marido Brad Pitt, quien la dejó en 2005 por Angelina Jolie, de quién hoy se encuentra distanciado y en juicio por malos tratos y mucho dinero.

No obstante, Jennifer Aniston y Brad Pitt tuvieron un recordado acercamiento cuando el asistió al cumpleaños número 50 de la actriz. Y pese a que mantuvieron algunos negocios juntos de la época del matrimonio, como la gran productora cinematográfica que Brad manejó todo este tiempo, la amistad entre ellos es algo reciente.

Es más, ahora que Brad quiere vender esta empresa que ambos fundaron ella le pidió su parte pues considera que le corresponde ¿Se le acumulará otra demanda al actor además de la que le inició su ex más reciente, Angelina Jolie?Temas Jen y Brad cuando estaban juntos allá por el 2000.

Por lo pronto, Jennifer Aniston está en un momento de éxitos en su carrera, con paz económica y tranquilidad amorosa, rodeada de amigos y con el nuevo divertimento de ser influencer, ya que hace un tiempo se abrió una cuenta en Instagram y desde el reencuentro con el elenco de Friends no para de compartir momentos divertidos junto a sus amigos

¡Bien por Jennifer que superó tantos momentos adversos y logró estar bien consigo misma! ¿Qué mensaje le dejarías por su difícil momento?