El es Jeremy Ayala, el apuesto hijo de Daddy Yankee

Jeremy Ayala es el hijo del reconocido cantante Daddy Yankee. Heredero del talento de su padre, el joven conocido en el ambiente artístico como Jahmar es productor musical y es un apasionado de la música urbana. Asimismo, con su reciente paso por la alfombra roja y con sus redes sociales, Jeremy se está llevando toda la atención de su legión de fans que no para de crecer.

Acompañado de su esposa, la influencer puertorriqueña Andrea de Castro Ayala, recientemente Jahmar pasó por las alfombras rojas de los “Premios Juventud” y los “Premios Tu Música Urbano”, donde el joven productor dio muestras de carisma y estilo.

Jeremy Ayala es productor musical y le apasiona la música urbana.

Su esposa Andrea es propietaria de una agencia de comunicación llamada “De Castro Media”. La pareja inició su historia de amor en el 2019 y en 2021 se casaron en una romántica ceremonia en Puerto Rico. Asimismo, Jahmar y Andrea no pierden oportunidad para demostrar el amor que se tienen mutuamente a través de sus redes sociales. "Agradecido por todas las cosas que has hecho por mí. La única persona que me saca una sonrisa cuando estoy molesto", escribió Jeremy sobre su esposa en su cuenta de Instagram.

Daddy Yankee junto a Jahmar, nombre artístico de Jeremy.

En esta red social, Jahmar tiene más de 370 mil seguidores, y comparte fotos con su esposa y con su familia, incluyendo su famoso papá, con quien tiene una cercana relación y a su madre Mireddys González, más conocida como “la jefa”.

Jeremy es consciente de que ser hijo de Daddy Yankee es estar expuesto al ojo público, sin embargo, el joven productor trata de proteger su vida privada y se mantiene lejos de los flashes y reflectores. Aún así, su carrera se va consolidando y su cantidad de fans sigue creciendo.