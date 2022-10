Cuál fue el cambio de look al que se sometió Natalie Portman

Natalie Portman no ha dejado indiferente a nadie con sus gestos feministas, sus papeles y sus cambios de look y se ha convertido en uno de los referentes del empoderamiento femenino de nuestro tiempo. Recientemente, sorprendió con un cambio en su apariencia donde se la vio con flequillo.

Al cabo de unos meses, y tras vivir una gran experiencia en la capital francesa, la directora de A Tale of Love and Darkness regresó al país que la vio crecer y comenzó una nueva vida junto a su familia.

Su retorno a Estados Unidos se debió a la adquisición por parte de la actriz de una propiedad ubicada en las colinas de Santa Bárbara, uno de los barrios exclusivos de California. La mansión está valuada en más de seis millones dólares, en una zona donde viven otras celebridades como Oprah Winfrey y la cantante Katy Perry.

Natalie demostró no tener miedo al cambio de look. Desde que comenzó en el cine ha jugado con su pelo adaptándose a cada papel que interpretó, sirviendo de inspiración y marcando tendencia con distintas opciones de looks. Principalmente, con un espíritu que marca que el tipo de cabello que se tenga está asociado a una cuestión de actitud.

Para su nuevo desafío en la gran pantalla, Portman lució un nuevo look: un frondoso flequillo. La actriz israelí protagonizará el drama May December, dirigido por Todd Haynes, junto a Julianne Moore. Anteriormente, Natalie se había mostrado con un 'maxi' flequillo recto y largo en el año 2004.

Su apariencia recuerda lo favorecedores que son los flequillos. Resultan un recurso útil tanto para ocultar las líneas de expresión del rostro como para dar un efecto juvenil en tal solo unos minutos.

Unas semanas atrás, Carlota Casiraghi lució el flequillo que fue furor en el otoño europeo: un estilo largo, ligero e irregular que es súper fácil de mantener y peinar. Enmarca la mirada, disimula la frente ancha, quita años a cualquier edad y aporta un toque chic parisino que estiliza al cien por ciento.

En las imágenes que se conocieron recientemente, Portman luce un estilo sweet y femenino a consecuencia de este corte de cabello. En este caso, se la vio con su melena al natural, sin su característico ondulado, con un flequillo desmechado que es una de las tendencias de la temporada.