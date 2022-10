Se acerca el esperado regreso de Luis Miguel a los escenarios

Luis Miguel es uno de los artistas latinos de mayor reconocimiento a nivel mundial. Con una trayectoria de cuatro décadas, el cantante está cada vez más cerca de su regreso a los escenarios luego de unos años de ausencia, lo que está generando gran expectativa entre sus fans y en todo el mundo del espectáculo.

Sin embargo, cabe recordar que las últimas presentaciones de “El Sol” no habían sido las mejores, lo que dejó un sabor amargo en su legión de fanáticos. En noviembre de 2018, el cantante fue abucheado por el público que había llenado el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. En este show, el intérprete había comenzado su concierto con media hora de retraso, así como también se lo acusó de arrastrar las palabras, hacer playback y no terminar de cantar algunas canciones.

Asimismo, Luis Miguel había protagonizado situaciones que disgustaron a sus seguidores, como por ejemplo el día en el que en pleno concierto el cantante le gritó a su equipo de sonido frente al público presente y tiró el micrófono al suelo. Todo esto empeoró cuando el intérprete de “La Incondicional” canceló algunas presentaciones y dejó a sus fans sin la posibilidad de verlo en vivo.

Ya pasaron cuatro años de estos incidentes que llevaron a Luis Miguel a alejarse de los escenarios, y el panorama al día de hoy parece ser totalmente distinto, ya que últimamente se lo ha visto al cantante aparecer en fotografías con el rostro rejuvenecido y con vitalidad. Asimismo, personas de su entorno aseguraron que el artista está preparando su regreso con una extensa gira que posiblemente cuente con 200 presentaciones en vivo.

El regreso de Luis Miguel

Fue en setiembre pasado cuando el empresario y amigo de Luis Miguel, Carlos Bremer, habló con “Televisa Espectáculos” y reveló que el cantante estaba preparando su vuelta a los escenarios. “Hablé con él hace dos semanas, está en España. Ya está preparándose para una gira de 200 conciertos. Viene con todo 2023?, reveló el empresario.

Asimismo, días después, Carlos Bremer volvió a afirmar que Luis Miguel cautivará a todos con su vuelta. “Yo sí hablé con él, se está preparando mucho, y pues yo lo quiero mucho, lo adoro como amigo y ahí estoy para lo que se le ofrezca. En grande regresará”, aseguró el empresario

Por su lado, el reconocido amigo de Luis Miguel, Jorge “El Burro” Van Rankin, también estaría confirmando la información del esperado retorno de Luismi a la música. “No lo he visto, pero sé que grabó un disco nuevo, va a regresar a los escenarios con un discazo espectacular”, comentó el conductor del programa “Miembros al Aire”. “De hecho, le presenté una canción que lo volvió loco. No sé si la habrá grabado en este disco, es una canción maravillosa que se llama ‘Si no te hubiera conocido’, que me la dio mi querido José Luis Roma. Se la di yo, pero luego se volvió a enojar conmigo y ahí andamos con el ‘estira y afloja”, agregó Van Rankin.