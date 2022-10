La razón por la que Carin León nunca cantará la canción "Tú" con Noelia

La canción "Tú" forma parte de su álbum Encerrados, pero enfiestados Vol.1, una pieza que fue muy famosa en la década de los 90, pero en la voz de la cantante Noelia. Dicho proyecto se dio a conocer a nivel internacional y ahora forma parte del importante reconocimiento de ambos artistas. Sin embargo, Carin León aseguró que jamás la cantará con ella. Te contamos por qué.

Esta canción "Tú" en la versión del regional mexicano ya cuenta con más de 305 millones de reproducciones. Esos han sido números que se acumularon en estos 2 años desde que la lanzó en la plataforma ya nombrada. Mientras, que la original reúne 184 millones de visualizaciones en 12 años.

En cuanto a los videoclips, ambos están repletos de comentarios positivos que aplauden el talento de los dos intérpretes y es que de eso no caben dudas, ambos son grandes artistas.

Recientemente, el sonorense fue quien salió a contar cómo había surgido la propuesta para lanzar dicho sencillo. De esta manera, manifestó que todo había salido como quería, incluso sucedió de manera muy orgánica, y en todo momento repitió que era una canción que a él siempre le gustó en su formato original y que por eso decidió cantarla.

Por qué no la cantaría con Noelia

El propio Carin León, cuando estuvo como invitado en el podcast Radio Show, aseguró que a Noelia no le había gustado su nueva versión y por ello aseguró que nunca la cantará con ella.

“Yo siento que a lo mejor es un tesoro muy grande para ella, a lo mejor le molestó porque el problema de la gente es que siempre compara, y ahí es donde creo que estamos mal en comparar, yo nunca voy a dejar la versión de Noelia por la mía, porque a mi me encanta esa canción y obviamente por algo yo la grabé porque es una canción que me gusta mucho”.

Carin León en pleno concierto.

Asimismo, recordó que el tema "Tú" se coló a último momento ya que no estaba dentro de la lista de canciones que había planeado para el álbum. Precisamente, dijo que antes de que iniciara la grabación tomó la guitarra y, bromeando, empezó a cantarla, y cuando menos se imaginó ya estaba lista; todo fue improvisado.

“Ahí es donde me doy cuenta de que hay cosas que no puedes fingir, que es lo natural, cuando yo sentía esa vibra, ese beat, como lento, como que algo hace clic, no está ni rebuscada, hay muchos errores” describió.

