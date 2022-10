José Manuel Figueroa revela la particular forma de regañar que tenía su padre Joan Sebastian

Recientemente, José Manuel Figueroa brindó una entrevista para la cuenta “Pinki Promise TV” en TikTok, donde reveló algunos detalles de su infancia y la relación que mantenía con su padre el recordado músico mexicano Joan Sebastian. De esta manera, aseguró que las experiencias vividas marcaron su personalidad.

El músico aprovechó la entrevista para recordar cómo eran los regaños de su padre Joan Sebastian, que en realidad, se alejaban del método tradicional de cualquier padre común, pero que con este tipo de reprimendas te hacía ver muy claramente los errores que habías cometido y hasta podía ser “cruel” en algunas ocasiones. Lo particular de los regaños de Joan Sebastian era que utilizaba la poesía para ponerlo a uno en su lugar.

José Manuel confesó que su padre Joan Sebastian lo regañaba utilizando poesías.

"Me dio unos regaños tan hermosos, tan bellos. Regañaba con poesías. Nunca me pegó, mi papá nunca me pegó, pero regañaba tan bonito y tan fuerte y tan cruel, sí, cruel, aunque no lo creas, con esas poesías, que después de que te regañaba el regaño te queda rebotando entre el pensamiento y el corazón que realmente lo tomabas en serio", reveló José Manuel.

Asimismo, el hijo de Joan Sebastian aseguró que de esta forma te dejaba muy en claro el error que habías cometido, pero que a su vez, aconsejaba la forma de poder mejorar las situaciones conflictivas. De la misma manera, confesó que tenía la maní de mentirle a su padre, cosa que lo puso en aprieto en varias oportunidades.

José Manuel se escapaba de su casa para ir a tocar la guitarra en fiestas.

Las escapadas de José Manuel

José Manuel Figueroa también recordó que cuando vivía en el pueblo de Juliantla, se escapaba para ir a Taxco, Guerrero, para salir de fiesta y compartir con “parranderos borrachos”, ocasiones en las que llevaba su guitarra con la intención de mostrar su talento. "Yo no entendía el peligro que era andar a esas horas de la noche, tres, cuatro de la mañana en Taxco, Guerrero con esa gente borracha, amigos que quiero mucho", dijo José Manuel.

Si bien la localidad donde realizaba sus escapadas para asistir a las fiestas estaba a solo 15 minutos de su casa, José Manuel Figueroa reflexionó sobre el peligro que significaba estar a altas horas de la noche solo de regreso a su hogar. De la misma manera, aseguró que las escapadas que realizaba no era solo por el simple hecho de ir a tomar alcohol o andar de fiesta, sino que en realidad lo que buscaba era encontrar a su público, por ello su guitarra lo acompañaba a todos lados.