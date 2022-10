Frida Sofía responde a su abuelo tras decir que no quiere volver a verla

En abril de 2021, Frida Sofía, la hija de la roquera Alejandra Guzmán, había lanzado acusaciones contra su abuelo, Enrique Guzmán, diciendo que la había tocado de manera indebida cuando era niña. Esto desató un escándalo familiar a tal punto de llegar a una demanda legal por parte de Frida contra su madre y su abuelo, que hoy día se encuentra en etapa de investigaciones.

Recientemente, Enrique Guzmán realizó unas declaraciones diciendo que no quiere ver a su nieta ni en su lecho de muerte. Ante esto, Frida no se quedó callada y a través de unos audios difundidos por el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “De Primera Mano”, expresó el rechazo que siente hacia el padre de su mamá.

Frida Sofía demandó legalmente a su madre Alejandra Guzmán y a su abuelo Enrique Guzmán.

“Creo que lo que más asco e incongruencia o no sé, lo que me da, me da asquito, cuando dice ´pues es que es familia’, no señor, o lo que sea, pedófilo, asqueroso, no soy tu fuck** familia, me vale madr*, pero a veces la sangre no es tan gruesa cabr**, pedófilo, culer**”, expresó Frida.

Frida Sofía sobre su abuelo: "me da asquito".

Posteriormente, Frida acusó a su abuelo de asesinato. "Es una persona que no siente absolutamente nada, pero ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe?, a la gente que mató, al mesero. A ver ¿por qué no habla de esas cosas?, puerco”, reveló la hija de Alejandra Guzmán.

Asimismo, Frida aseguró sentirse mejor luego de haber denunciado públicamente a su abuelo, a quien además tratarlo de pedófilo, ahora acusó de homicida.