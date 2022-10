Elizabeth Gutiérrez rompe en llanto en pleno programa

Elizabeth Gutiérrez es co-presentadora de su programa “Ojos de mujer”, donde hace pocos días derramó una lagrimas al ver una fotografía de ella con su hijo Christopher cuando éste era un bebé. Ahora, la también actriz, no pudo evitar emocionarse con unas duras imágenes sobre un tema de extrema sensibilidad. Al abordar con sus compañeras de conducción el tema de los inmigrantes, en pleno debate, Gutiérrez no soportó y rompió en llanto.

Como mujer que sabe lo que es emigrar de un país a otro y empezar de cero, en su caso desde Jalisco, México, a Estados Unidos, a la también actriz se le rompió el corazón ver y saber la situación por la que muchos inmigrantes pasan hoy en día.

En medio de ese debate entre mujeres, Elizabeth no pudo contener las lágrimas y mostró su gran sensibilidad con respecto a este asunto, sobre todo cuando hay niños implicados, como fue el caso.

"Somos padres y veo a esos niños y digo, wow, ¡no me hagas llorar! Me duele, me duele porque todos al final del día somos inmigrantes que buscamos lo mismo, buscamos una nueva oportunidad, mejor calidad de vida para nuestros hijos, entonces, me parte el corazón saber que esta niña no logró llegar", dijo refiriéndose a uno de los casos tratados.

“Ojos de mujer” llega con una segunda temporada llena de temas interesantes abordados por cuatro mujeres de armas tomar como son Carla Medina, Chiky Bombom, Erika de la Vega y Elizabeth.