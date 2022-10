La enfermedad que sufrió Maki y mantuvo en secreto cuando estuvo casada con Juan Soler

La conductora Maki y el actor Juan Soler estuvieron juntos durante 15 años y fruto de ese amor nacieron Mía y Azul. Luego del divorcio ambos famosos mantienen una buena relación de amistad por el bienestar de sus dos hijas. Sin embargo, la también actriz, habló por primera vez de la enfermedad que sufrió cuando estaba casada y mantuvo en secreto. Lo que se desconocía es que la Maki pasó un momento muy difícil tras convertirse en madre y padecer de depresión postparto.

Luego de convertirse en madre, Maki pasó momentos difíciles debido a la depresión postparto que le agarró. "Tuve depresión postparto, pero a veces no sabes. Ahorita hay una apertura en lo que es salud mental y como que la gente está haciendo consciencia del tema. Pero decía 'no, soy así. Soy una persona negativa, es parte de mi personalidad'. Nunca me di cuenta que tenía un síndrome que me pude haber tratado", reveló Maki a los medios de comunicación.

Asimismo, Maki confesó que nunca le contó nada a su entonces esposo Juan Soler porque quería demostrar que estaba bien. Fue así que, al no contar con ningún tipo de apoyo, tuvo que lidiar con esa batalla sola y en silencio. Es por ello que la actriz hoy aconseja que las personas que padezcan de ese trastorno busquen ayuda profesional.

"Juan no sabía, no le decía nadie como me sentía ¡qué fuerte, no!. Creo que para él fue una etapa muy difícil estar con una persona que tenía eso, pero no lo demostraba. Era una cosa que iba por dentro. Creo que muchas personas deben pasar por situación así. Vayan, atiéndanse; no crean que es normal sentir eso", confesó Maki.

En la actualidad, Maki está disfrutando de su vida de soltera y enfocadas en la felicidad de sus hijas. Así también, ha declarado en diversas ocasiones que no está cerrada al amor, pero aún no ha encontrado una pareja.