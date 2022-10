Estas son las extravagantes exigencias de Bad Bunny para dar un concierto

Bad Bunny es uno de los mayores exponentes del género urbano en todo el mundo. Su carrera sigue en ascenso y parece no tener techo ya que aparte de todo lo que genera con la música, el cantante también incursiona en la actuación y desarrolla su faceta de empresario con un lujoso restaurante recientemente estrenado en Miami. Sin embargo, el popular artista ha sido blanco de críticas debido a su actitud y extravagantes exigencias solicitadas para dar un concierto, bajo la amenaza de que, si no se cumple lo que pide, cancela todo.

Solo en 2022, “El conejo malo” embolsó más de 100 millones de dólares con su “World’s Hottest Tour”, y es que en algunas ciudades la entrada más cara estaba cerca de los 5mil dólares, lo que dio que hablar ya que es un costo muy alto y los fans no dudaron en reclamar lo poco accesible que es poder ver al artista en vivo.

El promotor de eventos Alex Tarin reveló lo que costó contratar en 2018 a Benito Antonio Martínez Ocasio, el verdadero nombre del cantante, para el concierto que brindó en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así también contó la elevada suma tuvieron sus exageradas exigencias, por las que personal de un hotel perdió su trabajo.

Estas son las extravagantes exigencias de Bad Bunny

En entrevista para el podcast de Gusgri, el promotor detalló que el cantante puertorriqueño exigió avión privado y hotel cinco estrellas, en el que también se asignaban habitaciones para las cerca de 35 personas que trabajaban con él y que debían viajar en una aeronave diferente en primera clase.

“En el catering te viene una lista: 75 cervezas Modelo, 50 aguas, sólo para el artista, a parte del camerino del manager, del staff... llegaban y te decían: 'te falta todo esto y si no está todo completo cancelamos show’”, relató el promotor acotando que, además de eso, el personal del reguetonero exigió transportarse al concierto en camionetas blindadas, pero esto no fue posible ya que no estaba en el contrato inicial.

Por si esto fuera poco, Alex Tarin señaló que aunque Bad Bunny nunca tuvo una mala actitud con ellos fueron sus guardaespaldas los que causaron todo un alboroto cuando, con tal de no molestar al cantante, despidieron a personal del hotel como cocineros y de limpieza para evitar que le pidieran una foto.