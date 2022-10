Yuri revela secretos de su romance con Chayanne

Luego de que su carrera comenzara con varias dificultades, el talento y la belleza de Yuri la convirtieron en una de las cantantes más exitosas de México y Latinoamérica. Así también, a medida que su fama crecía era cortejada por muchos galanes, y uno de los que pudo robar su corazón en su juventud fue el puertorriqueño Chayanne.

En una reciente entrevista para el segmento “Break de las 7” de Univisión, conducido por Chiquinquirá Delgado, Yuri, de manera muy respetuosa recordó cómo fue la bella historia de amor que vivió junto a Chayanne en su etapa juvenil.

Yuri y Chayanne se encontraban en la casa de una tía de la cantante.

"Cuando éramos chamaquitos me encantaba y fuimos enamorados. Él estaba en ‘Los Chicos’ y yo le conocí en una gira, ahí nos hicimos el ojito, a mí me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años. Cuando iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahueteaba", confesó la intérprete de “Maldita Primavera”.

En ese momento, la carrera de ambos ya había despegado, y los compromisos profesionales, sumado a la distancia hizo que el romance no pudiera continuar. "Eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico", comentó Yuri. "Nunca fue mi novio, fuimos enamorados", aclaró la cantante.

Yuri conoció a Chayanne en una gira que realizó la cantante.

Unos años más tarde, Yuri y Chayanne se volvieron a encontrar, pero en un proyecto televisivo. Ambos participaron en la telenovela “Volver a empezar”, donde vivían un profundo romance en la ficción, y si bien muchos especularon con la relación que los había unido en el pasado, la verdad es que eso estaba alejado de la realidad. Por ello la cantante aclaró que nada de eso era cierto, ya que Chayanne ya estaba felizmente casado con su esposa Marilisa Moronesse, aunque la artista recalcó que ganas no le faltaron.

"Cuando hicimos ‘Volver a empezar’ ya no hubo una relación de amigos más así porque obviamente ya estaba casado y yo respeté. Pero me hubiera encantado, ¿por qué no decirlo?", finalizó Yuri.