Una de las más sonadas rupturas del 2022 fue la de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, quienes estuvieron juntos por más de una década. Sin embargo, el actor parece estar repuesto de lo que significó esta separación y en una reciente entrevista para el medio “People en Español” confesó que todavía le faltan muchas cosas por hacer en la vida.

El actor colombiano se refirió a cómo está terminando este año tan particular para él. “Terminamos el año con pie derecho. Regreso a la actuación, voy a protagonizar una película en Medellín, pronto sabrán de qué se trata. Y algo muy importante que me tiene feliz, es que el próximo año regreso a México, que me abrió las puertas”, expresó.

La ruptura entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fue una de las más sonadas del 2022.

Sebastián es una persona inquieta, que no se conforma con lo mucho que ya tiene a esta altura de su carrera, es por eso que la ex pareja de Carmen Villalobos va por más. “Me faltan por hacer demasiadas cosas: Vivir, viajar, conocer. Todos los días es un nuevo día en la vida para conquistar el mundo, estudiar mucho. El mercado anglo es algo que uno como actor lo visualiza y sueña. Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar. Quiero trabajar en mi marca y mi negocio, muy pronto van a saber de qué se trata. No es fácil. Se vale soñar pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestras pesadillas”, aseguró el actor.

Sebastián Caicedo: "lo que he vivido este año no se lo deseo a nadie".

Sobre su actual momento sentimental no quiso entrar en detalles, pero dijo ser un hombre enamorado de la vida y muy espiritual. “De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad. Toda la vida he sido muy espiritual, el ser humano se acuerda de Dios cuando pasan momentos complicados. Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: Refugiarme en Dios o la vida mundana. Me fui por lo primero, no me arrepiento, estoy feliz y espiritualmente más enriquecido, si algo me dicen que pueda recomendar eso. A veces llenamos vacíos que al final terminan siendo vacíos mucho más grandes”, comentó Sebastián.

Sin lugar a dudas la separación con Carmen le afectó y fueron momentos difíciles los que pasó en estos últimos meses, sin embargo, Sebastián tiene una visión optimista del amor, al mismo tiempo de sentirse fuerte en esta etapa de su vida. “Siempre voy a estar abierto. El amor es el sentimiento más bello que el ser humano puede sentir. Mi único amor desenfrenado en este momento es por Dios, es a quien me aferré para salir en este momento. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Pero estoy fortalecido tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy. Estamos bien gracias a Dios”, finalizó el colombiano.