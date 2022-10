Ralph Fiennes salió en defensa de J.K Rowling, ¿resurge la polémica?

Cuando las aguas parecían un poco más calmas, se hizo escuchar una nueva voz dentro de la polémica desatada por J.K. Rowling quien se encuentra lejos de estar viviendo su mejor momento profesional. Se trata de Ralph Fiennes, el actor que se puso en la piel del villano más temido de los últimos tiempos, Lord Voldermort, en la saga de Harry Potter. El intérprete no quiso guardarse nada y salió en defensa de la escritora pero esto puede generar nuevas polémicas. Enterate qué dijo.

En los últimos años, J. K. Rowling se ha visto manchada por su reputación como transfóbica. Diversos comentarios en los últimos meses han reforzado esa mala fama de la escritora, por lo que ahora, un actor de la exitosa franquicia que creó ha salido en su defensa. Ralph Fiennes, quien le dio vida al temible Lord Voldemort, emitió una contundente respuesta en favor de la autora.

En entrevista para The New York Times, Fiennes fue cuestionado sobre todas las respuestas negativas que la exitosa autora ha recibido ante cualquier tipo de publicación. Incluso en tuits que nada tienen que ver con las mujeres trans, Rowling recibe decenas de comentarios negativos.

“JK Rowling ha escrito estos grandes libros sobre empoderamiento, sobre niños encontrándose a sí mismos como seres humanos. Se tratan de cómo te conviertes en un ser humano mejor, más fuerte y moralmente centrado. El abuso verbal que sufre es desagradable. Es pésimo”, expresó el actor.

Asimismo, Rowling ha enfrentado la desaprobación de los actores que interpretaron a los exitosos personajes que escribió. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint han hablado del tema públicamente, y sus opiniones no están de lado de la autora. Por otro lado, parece que sus posturas también han afectado al llamado Wizarding World que creó.

Apenas en abril pasado se estrenó la nueva película de la saga, Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore. Y a pesar del éxito que experimentó previamente, la franquicia llegó a su punto más bajo con esta cinta, que apenas recaudó $400 millones de dólares y no cumplió con las expectativas de Warner Bros. Muchos aseguraron que dicho fracaso se debió a que la gente está muy molesta con Rowling.

“Puedo entender un punto de vista que pueda estar enojado por lo que ella dice sobre las mujeres. Pero no es una obscena fascista de extrema derecha. Es solo una mujer que dice: ´Soy una mujer, y siento que soy una mujer, y quiero poder decir que soy una mujer´. Y entiendo de dónde viene aunque no soy una mujer. La ira justa es justa, pero a menudo se vuelve un poco tonta porque ni puede abrirse camino a través de las áreas grises. No tiene matices”, concluyó Fiennes.

Por el momento, el actor tiene pendiente el estreno de The Menu, comedia de horror que protagoniza junto a Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y Janet McTeer. Algunos expertos aseguran que dicha cinta podría llevarlo a la próxima temporada de premios.