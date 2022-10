Las dos condiciones específicas de Jennifer Lopez para volver a vivir con Ben Affleck en la misma casa

¿Quién dijo que una pareja recién casada no puede tener una o varias crisis durante sus primeros meses de convivencia? Es sabido que Jennifer Lopez es exigente con las pautas de su hogar y apenas dieron el ‘si, quiero’ en el altar sufrieron un par de inconvenientes que ‘la Diva del Bronx’ no estuvo dispuesta a soportar, por lo que ella y Ben Affleck decidieron vivir en casas separadas. Sin embargo, JLo está dispuesta a reconsiderar esta resolución siempre y cuando el intérprete de Batman cumpla con dos estrictas condiciones.

Desde el momento en que se reconciliaron, Affleck y Lopez no dejan de ser noticia diaria. Incluso su boda fue todo un acontecimientos porque decidieron celebrar la unión con doble ceremonia. Debido a que el primer intento de boda en 2002 quedó frustrada, esta vez la pareja no se quiso privar de nada y hacer una celebración a lo grande.

Jennifer Lopez le puso dos condiciones estrictas a Ben Affleck para volver a vivir con él.

Recientemente, se han divulgado una serie de rumores de que la pareja de López y Ben Affleck tendría una crisis y ya no estarían viviendo en la mansión de JLo. Sin embargo, la intérprete de On The Floor tiene bastante interés en volver a la casa de su esposo, por lo que le habría impuesto algunas condiciones para que vuelvan a vivir bajo el mismo techo. ¿Estás preparado para conocerlas?

Entre las condiciones que Jennifer Lopez le impuso al actor, está el hecho de que Affleck deberá dejar de fumar o bien disminuir su consumo, ya que es un hábito que el intérprete de Batman realiza con frecuencia. La segunda condición, y tal vez la más complicada, es que deberá ser más ordenado con sus cosas. Este punto resultará más difícil porque esto un rasgo de su personalidad y realmente tendrá que esforzarse para no hacer enojar a su esposa.

Si Ben cumple con estos requisitos, Jennifer está dispuesta a que vuelvan a vivir juntos en el mismo hogar. Sin embargo, si el actor no acepta esas dos condiciones, ella no quiere convivir en el mismo techo que él. ¿Lograrán llegar a un acuerdo? Lo cierto es que todos los seguidores y fanáticos de esta historia de amor esperan respuestas positivas para verlos vivir juntos y en armonía como la familia que son y acaban de formar.