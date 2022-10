De directora a Jedi: Bryce Dallas Howard vuelve a pisar fuerte en el universo de Star Wars

Si hablamos de estrellas de Hollywood, Bryce Dallas Howard tiene su lugar consagrado en la meca del cine. A lo largo de los años no sólo se lució en su faceta actoral pasando por grandes franquicias como Jurassic World o Spider-Man, también logró desarrollar su lado más creativo como directora en dos grandes proyectos de Star Wars y todo este trabajo la puso una vez más en el camino de George Lucas y Disney+ para darle voz a un nuevo personaje Jedi. ¿De qué se trata esta serie?

Bryce Dallas Howard es reconocida por los fans de Star Wars que celebraron sus intervenciones como directora en The Mandalorian y The Book of Boba Fett. Tanto es así que muchos iniciaron una campaña para que esta talentosa cineasta se haga cargo de una nueva película dentro de ese universo tan rico desarrollado a partir de la mente inquieta de George Lucas. Ahora un nuevo proyecto en Disney+ le brinda la posibilidad a Dallas Howard de regresar a la Galaxia Lejana.

Bryce Dallas Howard vuelve al universo de Star Wars para darle vida a la Jedi Yaddie.

Sin embargo, en esta oportunidad la figura de Hollywood no será directora sino actriz. ¿Cuál es el show en el que trabajará? La serie animada Star Wars: Tales of the Jedi, que está ubicada en dos períodos distintos de tiempo. El primero sigue a Ahsoka Tano desde su infancia en Togruta a su entrenamiento con Anakin Skywalker. El segundo mostrará en detalle la caída al Lado Oscuro de la Fuerza de Count Dooku incluso con la participación de Liam Neeson como Qui-Gon Jinn.

¿Cuál será el rol de Bryce Dallas Howard en el programa de Disney+? Ella le prestará su voz a Yaddle, una Jedi de la misma raza que el maestro Yoda y el pequeño Grogu. Este personaje apareció por primera vez en The Phantom Menace donde fue interpretado por una marioneta que estaba presente en el Consejo Jedi aunque en las otras películas de las precuelas no volvió a aparecer.

Bryce Dallas Howard le pondrá voz a Yaddie, una Jedi en Star Wars: Tales of the Jedi.

Más recientemente, Yaddle apareció en la novela de la Alta República de la autora Justina Ireland: Out of the Shadows. Su aparición en Tales of the Jedi será la primera vez que los fanáticos escuchen hablar al personaje. Hay mucha expectativa con la performance de Bryce Dallas Howard que es una de las actrices más populares de la actualidad con participaciones en franquicias importantes como Spider-Man y Jurassic World.

Star Wars: Tales of the Jedi expandirá la mitología de la historia imaginada hace décadas por George Lucas que gracias a Disney sigue sumando series y películas con nuevos héroes y villanos pero con la misma mística de siempre además, claro está, de grandes aciertos como lo fue The Mandalorian o el show centrado en Obi-Wan Kenobi. La serie animada que se estrenó el pasado miércoles parece ser un paso hacia adelante para la franquicia.