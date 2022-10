¿Por qué Matthew Perry no soporta a Keanu Reeves?

Aunque cueste creerlo, apareció la primera persona que no siente agrado por Keanu Reeves. Es que no hay dudas que el protagonista de Matrix es el actor más querido dentro de la industria cinematográfica. No obstante, se dieron a conocer opiniones polémicas sobre el actor y que hay otros colegas que se merecen mucho más que él seguir con vida. ¿Estará hablando en serio Matthew Perry o es otra de sus bromas (mal guionadas) como nos tenía acostumbrados en Friends?

Keanu Reeves es una estrella de cine muy inusual, capaz de hacer cola para entrar en su propia fiesta o de organizar un viaje para que todos sus compañeros de vuelo pudieran llegar a su destino después de que su avión aterrizara en el aeropuerto equivocado. Por el camino, por cierto, fue leyéndoles en voz alta datos curiosos sobre la zona en que se encontraban.

Matthew Perry no soporta a Keanu Reeves.

Su personalidad accesible con un punto de timidez le ha hecho ganarse el título de 'novio de internet', y el consenso general es que merece toda la felicidad del mundo tras sufrir varias tragedias en su vida personal, incluida la pérdida del bebé que esperaba con su novia y la muerte de ella unos meses más tarde en un accidente de tráfico.

Por eso resulta tan extraño que su compañero de profesión Matthew Perry se refiera a él de forma negativa en varias ocasiones a lo largo de su libro de memorias. El actor de Friends no parece tener una buena opinión de Keanu y lamenta que siga "sobre la faz de la tierra" cuando otros artistas de talento como sus amigos Phoenix River y Chris Farley, o el intérprete Heath Ledger, fallecieron antes de tiempo debido a sus problemas de adicción.

No está claro si se trata de una especie de broma macabra o si realmente no lo soporta. En ese caso, sería una de las pocas personas de la industria cinematográfica que opina de esa manera, y la única que ha dicho algo negativo sobre él en público.

Keanu Reeves es uno de los actores de Hollywood más queridos.

El nivel de adoración que genera el protagonista de Matrix quedó claro cuando hizo pública su relación sentimental con la artista Alexandra Grant y la noticia de que había encontrado de nuevo el amor se celebró por todo lo alto en las redes sociales, que estaban más que dispuestas a compartir a su adorado Keanu.