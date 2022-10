Anti-Hero: Taylor Swift hizo referencia sobre sus trastornos alimenticios y conmovió a todos

Midnights es tal vez el disco más esperado de 2022. Taylor Swift lo volvió a hacer y rompió récords de escuchas al dar a conocer su décimo trabajo de estudio. El álbum recorre la vida de la intérprete en 13 composiciones que desgarran y sacuden, como la artista pop ya tiene acostumbrados a sus fans. Pero hay una canción que se destacó del resto porque fue presentada con video clip oficial, Anti-Hero, y allí la cantante hizo referencia sobre un tema que le cuesta mucho hablar: los trastornos alimenticios que padece.

Taylor Swift enloqueció a sus fans al lanzar el video musical de su nuevo sencillo, Anti-Hero, después de estrenar su décimo álbum de estudio Midnights apenas unas horas antes. En el tema, la cantante admite que nunca ha profundizado tanto en sus inseguridades y añade: "Soy yo, yo soy el problema".

Taylor Swift se animó por primera vez a hacer referencia a sus trastornos alimenticios en el videoclip Anti-Hero.

En el video de cinco minutos de duración, la estrella de 32 años no se priva de explorar el tema del "odio a uno mismo", representándose a sí misma como dos entidades distintas, una que ve como su peor enemigo y otra que tiene demasiado miedo de soltarse y divertirse. Además, va más allá al abordar sus desórdenes alimenticios, sus problemas de salud mental e, incluso, su propio funeral, mostrándose a sí misma subiendo a una balanza que dice "gorda". Mientras Taylor se pesa, la segunda versión de sí misma se ve de pie a su lado, mirando con vergüenza el peso en la balanza.

La cantante admitió anteriormente que solía "simplemente dejar de comer" si veía una foto suya en la que sentía que se veía demasiado grande o si alguien hacía un comentario cruel sobre su tamaño. En su documental de Netflix de 2020, Miss Americana, dijo: "No es bueno para mí ver fotos de mí misma todos los días. Sólo me ha pasado unas pocas veces, y no estoy de ninguna manera orgullosa de ello. Ha habido ocasiones en las que he visto una foto mía en la que me parecía que mi panza era demasiado grande, o... alguien decía que parecía embarazada... y eso me lleva a pasar un poco de hambre, a dejar de comer".

Taylor también muestra su lucha contra la depresión, cantando: "Las noches se convierten en mis tardes. Cuando mi depresión trabaja en el turno de noche", mientras se muestra sola en su casa con sus propios vicios. Además, se le puede ver tomando tragos de alcohol, rompiendo su guitarra y enojándose con su alter-ego antes de llegar a su punto más bajo.

La estrella dijo recientemente a Variety que se sentía incómoda al hablar de la turbulenta relación que tiene con la comida, explicando: "Creo que nunca he querido hablar de eso antes y me siento bastante incómoda al hablar de eso ahora".

Taylor Swift está de novia con Joe Alwyn.

Midnights está lleno de referencias a su novio Joe Alwyn, e incluso el actor es coautor de una de las canciones del álbum, titulada Sweet Nothing. Pero en Anti-Hero, Taylor profundiza en el miedo de perder a su pareja, ya que predice quedarse sola, cantando: "Un día veré cómo te vas porque te has cansado de mis intrigas (por última vez)".