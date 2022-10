Qué pasó realmente entre Lele Pons y Juanpa Zurita

Si bien ahora cada uno se encuentra felizmente en pareja, aún son muchos los que se preguntan si entre Lele Pons y Juanpa Zurita hubo algo más que una amistad. Tanto la venezolana como el mexicano insisten en que nunca pasó nada entre ellos y niegan los rumores de romance.

Durante años, Juanpa Zurita y Lele Pons, “Zuripons” para los fans, entretuvieron a millones de personas con sus divertidos videos. La química que había entre ambos era tal que no fueron pocos los que se preguntaron si entre ambos había algo más que una relación de amistad y trabajo.

En una visita que hizo a Radio Divaza, el mexicano de 26 años negó todo tipo de rumores amorosos y dijo que con Lele siempre fueron solamente amigos.

“Hicimos una cantidad de contenido brutal, de comedia de pareja, en la que nos llegamos a dar besos para el sketch”, confesó a La Divaza. Sin embargo, acerca de la idea de iniciar un romance con su compañera dejó bien en claro que nunca se le cruzó por la cabeza.

“Cuando conoces a una persona, la conexión no es negociable. Tú no decides si conectas o no”, dijo el influencer que en la actualidad se encuentra en pareja con Macarena Achaga.

Lele Pons y la confesión de su obsesión con Juanpa Zurita

Lele Pons también se ha manifestado en varias oportunidades acerca de los rumores de romance que la vinculan a Juanpa Zurita y, al igual que su compañero, dejó bien en claro que los mismos no son ciertos.

A pesar de esto, en una ocasión se abrió y confesó algo que sorprendió al mundo: dijo que supo estar obsesionada con él y que esto se debió a su Síndrome de Tourette y a su Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Así lo manifestó en una charla que tuvo con Lili Estefan en el marco de Red Table Talk: The Estefans. “Hay cosas que no puedo explicar porque son disfuncionales. Voy a atraparte, a convencerte de que me ames y haré lo que sea, hasta comprarte una casa. Lo he hecho”, indicó aclarando que dicha propiedad la adquirió justamente para regalársela a Zurita. La foto más reciente de Lele Pons y Juanpa Zurita.

“Es mi mejor amigo, pero en un punto estuve obsesionada con él”, dijo la venezolana de 26 años, quien también hizo énfasis en que no estaba enamorada.

Por suerte para ella, Pons halló un tratamiento que la ayudó a sobrellevar dichos trastornos. En la actualidad también está en pareja (Guaynaa es su novio) y hace apenas unos días alegró a todos sus fans al reencontrarse con su viejo compañero.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a la relación de Lele Pons y Juanpa Zurita?