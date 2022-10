Julieta Venegas confesó sentirse orgullosa de haber colaborado en una canción con Bad Bunny

Posee una de las voces más soñadas y queridas dentro del ambiente musical de habla hispana. Julieta Venegas inició su carrera hace 25 años y logró consagrarse de manera temprana con canciones que se convirtieron en hits rápidamente alrededor del mundo. A pesar de que hace años no compone música nueva, sigue dentro de la industria colaborando con otros artistas como Bad Bunny en el tema Lo siento BB que representa para la mexicana un gran orgullo.

Además de la impresión que provocó entre sus seguidores con la canción Lo siento BB que lanzó junto al cantante puertorriqueño y el productor Tainy en 2021, la artista confesó que también está en contacto con otra de las más grandes estrellas juveniles de la actualidad, ya que le escribe mensajes a Rosalía. Durante una entrevista que concedió a El País, la artista mexicana de 51 años contó cómo surgió la oportunidad de trabajar junto a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del Bad Bunny, quien actualmente tiene 28 años.

Julieta Venegas se siente orgullosa de haber colaborado en una canción con Bad Bunny.

“En mitad de la pandemia. Estaba encerrada en casa en pantuflas cuando Tainy, el productor, me dijo que quería que escribiera una respuesta a un tema que cantaba Benito. Yo amo a Bad Bunny y le dije que me lo mandara rápidamente. Fue una fantasía”, explicó Julieta al medio español. Debido a que Bad Bunny es un artista que provoca gran euforia entre los adolescentes, al cuestionarla sobre la reacción de su hija Simona de 12 años (a quien tuvo con el músico argentino Rodrigo García) al conocer este trabajo, Julieta Venegas reveló que tanto la joven como personas cercanas a ella no creían que hubiera escrito una letra tan "atrevida".

Julieta Venegas admira profundamente a artistas como Bad Bunny y Rosalía.

Al respecto de sus referentes en el ambiente musical, Julieta Vengas confesó: “Marisa Monte me inspira, y también jóvenes como Rosalía. Es excepcional, una diosa. El otro día no me encontraba bien antes de salir a cantar y pensé: “Que diosita Rosalía me cuide”. A veces le escribo por Instagram en plan: “Te amoooo”. Finalmente, al hablar de la figura de la mujer en el ambiente artístico, Julieta agradeció que se haya modificado para bien este aspecto a diferencia de hace 25 años, cuando inició en la música.

“Por suerte sí. Ya no hay nadie en la puerta diciendo quién entra y quién no, y las mujeres compositoras han crecido un montón. Además, ellas eligen cómo se quieren mostrar. Aún hay críticas porque algunas sean muy sexys, pero está genial que se muestren como quieran si son ellas quienes lo deciden y no alguien por detrás. Lo sexy y el feminismo no están peleados”, afirmó.

Julieta Venegas debutó como solista en 1997 con el álbum Aquí y, en el año 2000, lanzó su segundo disco, Bueninvento, los que la dieron a conocer. Sin embargo, fue en el 2003 con el álbum Sí y los temas Andar conmigo, Lento, Algo está cambiando y Oleada con los que logró consolidarse como una de las cantantes y compositoras más importantes de México, Latinoamérica y entre el público latino de Estados Unidos.