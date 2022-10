El incómodo momento que experimentó Alejandro González Iñárritu con Robert Downey Jr.

El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu se enfrentó con un controversial mensaje de Robert Downey Jr. Sí, muchas veces las celebridades tienen su costado desagradable que, aunque no se ve en pantalla, trasciende gracias a la valentía de quienes no se callan ante las ofensas ni dejan que nadie los menosprecie, ¡ni aunque se trate de Iron Man!

El director de la película Babel, Alejandro González Iñárritu, dijo ser muy exigente y sensible con ciertos comentarios, y recordó la frase que profirió Robert Downey Jr. con respecto a su persona durante una entrevista.

Todo comenzó en 2014 cuando el cineasta criticó las películas de superhéroes por considerar que muchas de las ficciones de Marvel son un “genocidio cultural“ para la industria cinematográfica. En sintonía con la opinión de directores como Martin Scorsese, esta postura le valió fuertes comentarios, entre los que se oyó al protagonista de Chaplin (1992).

El actor de Iron Man apuntó a herir con sus filosas palabras al director cuando un periodista le consultó sobre el comentario realizado por parte de Iñárritu.

Pese a que antes aclaró que respeta mucho al mexicano, dijo con ironía que para ser un hombre cuya lengua materna es el español, el hecho de poder pronunciar la frase “genocidio cultural“ muestra “lo brillante que es“.

Y si bien han pasado los años, estos comentarios siguen teniendo un trasfondo racista para el director de Revenant: el renacido y Birdman. Recientemente cuando estrenó su nueva película Bardo en el Festival de Venecia en 2022 volvió a referirse a ese incómodo intercambio sin temor a poner sobre la mesa algunas prioridades.

El sonriente director mexicano grabó no obstante un incómodo cruce con el actor de Iron Man en el pasado reciente.

Alejandro González Iñárritu dijo en una entrevista con LA Times que al ser mexicano es muy pretencioso con ese tipo de mensajes y que eso no va más allá de gustos acerca de las películas de Marvel. Es decir, te puede gustar o no, pero en el mensaje irónico menosprecia al hispanohablante y no discute sobre si le gusta o no, o si es bueno para la industria ni por qué, sino que toca otro terreno.

¿Estás de acuerdo con el cineasta?