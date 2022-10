Desde el gimnasio, la esposa de Marco Antonio Solís deslumbra con su cuerpo al natural

La esposa de Marco Antonio Solís tiene una gran popularidad en el mundo virtual desde hace varios años. La exmodelo cubana es una persona muy apegada a las redes sociales en sus perfiles comparte momentos personales de ella y de su familia como así también de los trabajos que realiza para distintas marcas de ropa y de estética corporal.

Cristy Solís compartió un par de fotos en sus historias de su cuenta oficial de Instagram que dejaron en evidencia no solo lo hermosa que luce actualmente a sus más de 50 años sino también el perfecto cuerpo natural que tiene. Su edad puntual no se sabe ya que la bella rubia lo mantiene bajo un estricto secreto.

Cristy Solís presume su esbelta figura desde el gimnasio

El primero de sus post es una foto donde se puede ver a Cristy Solís realizar una rutina de ejercicios de brazos. En la pic queda demostrado el extenso trabajo que realiza la exmodelo cubana para tener una figura tonificada. Además en más de una ocasión ha mencionado que se cuida con una estricta dieta de comidas.

En la segunda publicación es una foto de se puede observar el cuerpo natural que posee Cristian Salas. Además en la imagen se puede leer la siguiente frase: "Didn't realize how many years. It's been since i've been doing this" (No me di cuenta de cuántos años ha sido desde que he estado haciendo esto).

Cristy Solís deslumbra a diario con su impactante figura.

Marco Antonio Solís se presentará el próximo 21 de octubre en el Estadio Centenario de Resistencia, Argentina. Con su gira "Que ganas de verte, World Tour 2022" El Buki se ha presentado en las principales ciudades de Europa y América Latina.