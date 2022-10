Maisie Williams habló de su infancia y de la difícil relación con su padre

Maisie Williams llegó al mundo de la televisión siendo muy pequeña y rápidamente se convirtió en una de las personas más famosas. La actriz formó parte de Game of Thrones, la popular serie de HBO, donde se encargó de ponerse en la piel de Arya Stark, uno de los personajes más queridos por parte del público.

Al igual que el personaje de la historia, la audiencia tuvo la oportunidad de ver crecer a la actriz dentro de la pantalla. Ahora es una mujer que no tiene miedo a decir lo que piensa, que se suma a proyectos desafiantes y que también se anima a hablar sobre su complicada infancia.

Maisie Williams contó detalles sobre su dura infancia

Aunque la actriz comparte algunos detalles de su día a día en las redes sociales, lo cierto es que resulta ser bastante reservada sobre su vida privada. Sin embargo, durante su paso por el podcast Diary of a CEO decidió que había llegado el momento de hablar sobre su infancia y sobre los momentos difíciles que le tocó vivir.

Pese a que no quiso entrar en detalles sobre el vínculo abusivo y denigrante que sufrió su madre, Maisie Williams sí quiso reflexionar sobre la infancia traumática que tuvo por culpa de la conducta de su padre. Por supuesto, al ser una charla sincera y a corazón abierto, la actriz no pudo contener las lágrimas y su emoción llegó rápidamente a los corazones de la audiencia, provocando que el video se hiciera viral en las redes sociales.

“Bueno, cuando era pequeña, más o menos ya con ocho años, tuve una relación traumática con mi padre. No quiero meterme demasiado en este tema porque afecta a mis hermanos y a toda mi familia. Pero esas circunstancias consumieron buena parte de mi infancia“, comenzó explicando la actriz.

Lejos de quedarse callada, la intérprete decidió ahondar más sobre el tema y reveló que esos recuerdos aún tienen un gran impacto sobre ella: “Cada vez que pienso en ello, de verdad que me cuesta dormir”. Después de varios años, la estrella decidió que lo más sano era romper de una vez el vínculo que tenía con su padre, aunque esto no fue nada fácil.

Maisie Williams abrió su corazón y habló sobre los momentos difíciles que vivió de pequeña

Debido a que era pequeña y vivía siempre con este tipo de conductas, no era del todo consciente de lo dañino que era su primogénito. Logró comprender todo lo que estaba sucediendo gracias a una profesora del instituto: “Me preguntó que si había desayunado esa mañana, le contesté que no y me preguntó que si desayunaba la mayoría de las mañanas. Y le dije que no. Me estaba haciendo las preguntas correctas“.

“Un día, mi madre vino al colegio a recogerme y ahí se abrieron todas las puertas. Pero yo seguía peleando, defendiendo que no pasaba nada malo. Solo decía que todo el mundo me quería separar de mi padre”, relató. Aunque al principio fue difícil decirle adiós a su figura paterna, la actriz comprendió con mucho dolor que era lo mejor.

