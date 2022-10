La reacción de Carlos Trejo a la golpiza que recibió Alfredo Adame

Carlos Trejo es un famoso cazafantasmas mexicano que hace un tiempo lleva un enfrentamiento con el polémico actor Alfredo Adame, quien fue víctima de una brutal golpiza el pasado martes 28 de setiembre que le produjo una herida en uno de sus ojos el cual podría tener hasta incluso un desprendimiento de retina. Con respecto a esto, el especialista de hechos paranormales reaccionó ante los golpes que recibió el también conductor.

Adame explicó en el programa “Venga la Alegría” que fue brutalmente golpeado afuera de su casa cuando quiso ayudar a una mujer que tenía una herida de bala en uno de sus hombros. “Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije ‘oye te puedo ayudar en algo’ y me dijo ‘tú lárgate de aquí hijo de la chin… pinch... chismoso’”, relató Alfredo.

Carlos Trejo y Alfredo Adame son archienemigos.

Según el actor, quien intentó grabar lo que estaba sucediendo, detalló que sus agresores, quienes le ocasionaron lesiones de gravedad, eran familiares de un policía asesinado que se encontraba con la mujer. "Tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”, explicó el conductor.

¿Qué dijo Carlos Trejo sobre la agresión contra Adame?

Luego de que el presentador compartiera en sus redes sociales que fue víctima de una golpiza, las reacciones no se hicieron esperar.

Una de ellas fue la de su archienemigo, el investigador de lo paranormal, Carlos Trejo, quien dijo que no creía que la situación con Adame se hubiera tratado de una simple coincidencia o casualidad, pues el conductor se encuentra implicado en “asuntos muy turbios”. “No me sorprende yo lo vine diciendo desde hace mucho tiempo y muchos medios se lo pasaron por el arco del triunfo, que el tipo tenía varias denuncias por cuestiones de lavado de dinero, eso ya lo sabemos y ya lo había yo dicho, él tenía muchas actas levantadas”, aseguró Trejo.

Carlos Trejo no cree en a versión de Alfredo Adame.

“Se me hace muy raro que hayan estado estas personas afuera de la casa de este tipejo cuando ya todo mundo habíamos denunciado que este tipo tenía algunos negocios sucios e inclusive tiene varias denuncias de lavado de dinero”, continuó el cazafantasmas.

Trejo aseguró que este incidente seguramente pudo haberse evitado si la policía diera seguimiento a las denuncias interpuestas contra Adame, varias de ellas por fraude. “A mí me llama mucho la atención que un carro estaba afuera de su casa, pasó una patrulla, a estos tipos los ven armados y de repente el patrullero se acerca a ver de qué se trata, según lo que he leído, y de repente resulta que mataron al policía y que hubo otras personas heridas, se me hace muy raro su cuento".