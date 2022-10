Estos son los súper poderes de Eros, el personaje interpretado por Harry Styles en el MCU que próximamente podría volver

Eternals llegó al MCU para relatar la historia de la creación de la humanidad. Al final de esta película tiene su breve pero llamativa participación Harry Styles para continuar con la historia de los defensores del planeta Tierra y sumar un nuevo y controvertido personaje a la franquicia que sigue expandiendo su universo hasta que los fanáticos digan ¡basta! O hasta que llegue un súper villano que acabe definitivamente con todos los multiversos existentes.

Chloé Zhao dirigió la película en la que Harry Styles apareció en el papel de Eros, el hermano de Thanos, durante una escena post créditos en la que le promete ofrecerle su ayuda a los Eternals que sobrevivieron a los eventos de la primera entrega de esa franquicia. Lo cierto es que el film no tuvo una buena recepción de la crítica con un 47% de aceptación de los especialistas y un 77% del público en Rotten Tomatoes.

Hasta ahora no hay una secuela confirmada de Eternals por lo que no se sabe bien dónde podríamos ver nuevamente a Harry Styles en la piel de Eros. Kevin Feige fue elocuente cuando dijo: “Las aventuras de Eros y Pip son algo que nos tiene emocionados”, destacando la importancia del ángulo cósmico dentro del Universo Cinematográfico de Marvel que es donde este personaje se mueve libremente y podría aparecer en Guardians of the Galaxy Vol. 3.

¿Cuáles son los poderes de Eros? Es particularmente resistente a las heridas, puede estimular psíquicamente los centros de placer, puede manipular la gravedad, puede volar y además tiene fuerza sobrehumana, Por otra parte es conocedor de 500 idiomas extraterrestres y hasta envejece más lentamente que un ser ordinario. Este personaje sí que tiene habilidades.

Harry Styles interpreta a Eros, el hermano de Thanos en el MCU.

Lo cierto es que todavía no está claro cuándo Eros regresará al MCU porque Harry Styles anunció que estará lejos de los sets de grabación por un tiempo para darle preponderancia a su carrera musical, donde el artista es una de las grandes figuras de la actualidad en esa industria, y no para de producir hits que se convierten en los más escuchados por las audiencias del mundo entero.