Desde el balcón, Kate del Castillo enamora a todos con su belleza

Kate del Castillo Negrete Trillo, conocida popularmente como Kate del Castillo es una actriz y modelo mexicana que a lo largo de los años ha sido parte de grandes tiras de la pantalla chica mexicana. La nacida en Ciudad de México se hizo conocida mundialmente por interpretar a Teresa Mendoza en La Reina del Sur.

Hoy en día esta serie se ha convertido en una de las más vistas del continente y gracias al gigante del streaming Netflix su popularidad creció a pasos agigantados. Ayer se estrenó la tercera temporada de La Reina del Sur y es por eso que Kate del Castillo es tendencia en redes y portales de noticias del espectáculo.

Kate del Castillo es la hermana de Verónica del Castillo.

En su feed de su cuenta oficial de Instagram, Kate del Castillo compartió un par de fotos desde el balcón que deslumbraron a sus seguidores. El próximo domingo 23 la actriz mexicana cumplirá 50 años. Los años han sido muy generosos con ella ya que su belleza resalta a simple vista.

En las imágenes se puede ver a Kate del Castillo lucir un vestido de color amarillo que enalteció su figura. Junto a las fotografías la talentosa actriz agregó un mensaje que dice: "Finally! La Reina del Sur is back! On my way to the premiere!! Por fin La Reina regresa! Camino a la premiere! Gracias al equipo".

"Viene con una historia diferente a lo que estamos acostumbrados pero sin perder toda la esencia de lo que es. Tendrá algo más de 'thriller político'", explicó Kate del Castillo en una entrevista con EFE con motivo del estreno de una de las series más seguidas por el público hispano.