Así se enteró el ex prometido de Olivia Wilde que le era infiel con Harry Styles

Parecía que Olivia Wilde y Harry Styles ya habían salido del ojo de la tormenta, sobre todo, semanas después del estreno de Don’t Worry Darling, film que co-protagoniza el cantante y que dirige Wilde. Sin embargo, una ex niñera de los hijos de la actriz y su anterior pareja, Jason Sudeikis, salió a contar su versión sobre el fin de esta relación y que en realidad, todo se trató de una infidelidad.

De acuerdo con información dada a conocer por el Daily Mail, la ex niñera de Otis y Daisy, los hijos que Olivia tuvo con Jason, (quien puso en evidencia a la actriz en un evento público), fue testigo clave del declive y del final de la relación de la pareja. “Ella estaba hablando de casarse hasta octubre de 2020, pero rompieron un mes después, solo unas semanas después de que comenzara a grabar la película con Harry en Palm Springs, California", dijo la ex empleada de Olivia al medio británico.

Uno de los primeros síntomas que la niñera notó sobre el mal estado en que entró la relación de Olivia con su ex pareja fueron los largos periodos de ausencia de ésta y los pretextos que daba a Jason Sudeikis para justificarlos. “Dejó de pasar tiempo en su casa argumentando que su trabajo era agotador y que constantemente había contagios de Covid-19, por lo que no quería arriesgar a sus hijos”, relató la ex empleada.

Sin embargo, el alejamiento de Olivia Wilde de la casa que compartía con el papá de sus hijos también abrió la puerta para que fuera descubierto el romance que comenzó con el cantante Harry Styles, ya que Jason habría encontrado el smartwatch de la directora de Don’t worry darling y habría leído en él los mensajes de texto que se enviaba con el ex integrante de One Direction.

El enojo de Jason Sudeikis fue tan grande después de descubrir los mensajes entre su todavía pareja y el cantante que, de acuerdo con la versión de la informante, el protagonista de la serie Ted Lasso le prohibió a la niñera poner música de Harry en la casa. En otra ocasión, el actor ¡se habría arrojado al coche de Olivia para impedir que ella se fuera! o, al menos, hacer que llegara tarde a ver al intérprete de As it was.

Además, la mujer habría sido confidente del actor de 47 años cuando él y Olivia Wilde terminaron. “Un lunes por la mañana, cuando regresé de un fin de semana libre, él estaba llorando mucho. No sabía lo que había sucedido en absoluto. Después de preparar a los niños, Jason subió y estaba tomando un café. Estaba llorando y diciendo que ella lo había dejado”, publicó el Daily Mail. De acuerdo con la información dada a conocer, la niñera se sintió desconcertada por la actitud de Olivia Wilde con respecto a su ex pareja y al inicio de su relación con Harry Styles, hechos que habrían sucedido en un periodo de tiempo relativamente corto.

"Cuando la vi en pareja con Harry, no podía creerlo. Justo un mes antes cuando estábamos en Los Ángeles, ella le enviaba mensajes a Jason diciendo que lo amaba. Entonces, ¿cómo puede estar en esta relación y luego tomarse de la mano con otra persona un mes después? Fueron muchos mensajes contradictorios", explicó la mujer.

Olivia Wilde, quien actualmente tiene 38 años, ha sostenido la versión de que ella y Jason Sudeikis terminaron a principios de 2020 y que su romance con Harry Styles comenzó meses después; hechos que habrían sido mentira si se toma la versión dada a conocer por la niñera de sus hijos, quien aseguró que fue despedida de manera injustificada por Jason. “Toda esta idea de que dejé a Jason por Harry es completamente inexacta. Nuestra relación terminó mucho antes de conocer a Harry”, aseguró la actriz en una entrevista a Vanity Fair.