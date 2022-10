Abigail Breslin, la actriz de Little Miss Sunshine, revivió el momento más desgarrador que le tocó vivir

En los últimos años, varias mujeres pertenecientes a la industria del espectáculo decidieron abrirse y compartir parte de su vida privada relatando casos desgarradores que sufrieron de abuso por parte de vínculos amorosos o de hombres pertenecientes al ambiente laboral. Ya no quieren callarse y el relatar sus vivencias es una forma de alentar a otras mujeres para que se animen a denunciar y que sepan que no están solas. Recientemente fue la actriz Abigail Breslin que contó su propia experiencia a través de sus redes sociales y fueron infinitos los mensajes de apoyo que recibió.

La actriz de 26 años detalló en una publicación en su cuenta de Instagram que "estuvo en una relación abusiva durante casi dos años" y que esta fue tan severa, que se veía obligada a ocultar las lesiones que le dejaban las agresiones de su pareja de ese entonces. "Usaba corrector y una plasta de base de maquillaje para ocultar todos los moretones, porque de alguna manera, todavía me preocupaba por esta persona", dijo la actriz de la serie Scream Queens, según dio a conocer People.

Abigail Breslin abrió su corazón para compartir el momento más doloroso de su vida.

Abigail Breslin recibió una lluvia de comentarios positivos en su cuenta de Instagram el viernes pasado luego de compartir el crudo relato sobre los abusos que sufrió en el pasado por parte de una ex pareja con la que estuvo durante dos años. A pesar de lo desgarrador de su relato, sus fans agradecieron que se sincerara sobre este oscuro capítulo del que, finalmente, salió adelante, lo que le ha permitido seguir con su vida y tener una relación de pareja que va viento en popa con Ira Kunyansky.

"Las lesiones físicas también estuvieron acompañadas de una plétora de humillaciones, vergüenzas y duros abusos verbales. Me sentía indigna de recibir el amor de alguien. Me sentía fea y odiada. Sentía que merecía menos que la suciedad. Estaba segura de que debía haber algo inherentemente mal en mí", escribió la actriz sin ningún tipo de censura. "Estos dos años fueron los más solos que he sentido. Estoy más que agradecida por el apoyo de mi familia y amigos que desempeñaron un papel fundamental e invaluable para ayudarme a salir de esta horrible situación. Siempre estaré en deuda con las personas más cercanas a mí, no sólo por ayudarme sino por creer en mí”, añadió Abigail.

En respuesta a un fan que le agradeció a Abigail Breslin por compartir su historia, la actriz de Zombieland dijo que "ser abierta y honesta también es parte de mi proceso de sanación". Aunque la actriz no mencionó el nombre de su abusador, distintos medios han señalado que antes de comprometerse en febrero pasado con su novio de mucho tiempo Ira Kunyansky, quien es ajeno al mundo del entretenimiento, Abigail estuvo relacionada con tres famosos, el actor Freddie Highmore y los músicos Michael Clifford y Jack Barakat, quien ha sido señalado de abuso en contra de menores de edad, por lo que los fans de la actriz consideran que sea él la ex pareja abusiva de la actriz.

Al hacer un resumen de la terrible situación que atravesó, Abigail Breslin aseguró que "No le desearía ni a mi peor enemigo (vivir) lo que pasé".