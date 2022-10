La llamativa razón por la que Leonardo Aguilar casi abandona la música

Hace apenas unos meses Leonardo Aguilar consideró seriamente la posibilidad de abandonar la música para dedicarse a otra profesión. Y si bien su idea era convertirse en pescador, pero finalmente cayó en la cuenta de que lo mejor para él era continuar como cantante.

De la misma manera en la que Pepe Aguilar rompió el corazón de Don Antonio, su padre, cuando le dijo que se quería dedicar al rock y no al regional, Leonardo Aguilar causó un sismo en el seno de la Dinastía cuando consideró seriamente abandonar su carrera como cantante.

Esto sucedió hace apenas unos meses cuando el hermano de Ángela Aguilar pensó en dar un cambio radical en su vida. Por suerte para sus fans y su familia, todo sigue igual debido a que terminó eligiendo la música.

El encargado de comunicar esto fue el mismo Leonardo, quien mantuvo una extensa conversación con Arturo Buenrostro en el marco de Cheleando con Las Estrellas.

“Hace poquito consideré hacerme pescador de lobinas”, dijo para empezar. Acerca del motivo por el cual no siguió este camino, indicó que se dio cuenta de que no era algo “viable” para su vida.

Leonardo Aguilar: su idea de ser pescador y el peso del apellido que lleva

El hijo de Pepe Aguilar y el nieto de Don Antonio y Flor Silvestre dio algunas claves de lo que fue para él algo muy serio. Entre otras cosas, dijo que sabía muy bien que lo único que tenía que conseguir era “unos patrocinios” y “una lancha perrona” que le permitiese salir de pesca y participar en competencias.

“Después dije que mejor no y me quedo mejor cantando”. En este aspecto, manifestó que no recuerda una situación específica que lo haya convertido en artista, y que más bien esto se fue dando de forma natural y paulatina.

El heredero de la Dinastía Aguilar también se mostró muy consciente acerca de lo que significa llevar uno de los apellidos más resonantes del mundo del espectáculo. Leonardo Aguilar, en una de sus más recientes presentaciones en vivo.

El artista de 23 años dio a entender que cuando era chico le prestaba más atención a esto y que estaba más pendiente de las expectativas que todos tenían de él en tanto miembro de la familia Aguilar.

Ahora se muestra cambiado y confiesa que disfruta más del presente y del simple hecho de poder estar frente a un micrófono cantando para su audiencia.

