La dura infancia de Dwayne Johnson que no conocías

Son varios los actores de Hollywood que tuvieron que atravesar un camino complicado hasta forjar su carrera como actores. Recuerdan sus infancias colmadas de momentos tristes y crudos que, incluso, se sorprenden ellos mismos de haber llegado hasta acá. Algunos ejemplos de ellos son Jennifer Lawrence, Ryan Gosling, Matthew McConaughey, entre muchos otros. En esta ocasión, quien abrió su corazón para contar parte de su historia fue Dwayne ‘La Roca’ Johnson que compartir anécdotas muy sentidas de las que afortunadamente pudo salir.

En entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, el actor se sinceró sobre el duro camino que tuvo que enfrentar para llegar a Hollywood, pero sobre todo, sobre su difícil pasado en la isla de Hawái. "Ése fue un punto duro en mi vida", recordó Johnson. "Vivíamos al día", recalcó.

Dwayne contó que en algún momento cuando era niño, su familia no pudo pagar la renta, por lo que los desalojaron de su hogar. "No teníamos nada. No podíamos pagar la renta. Eran 180 dólares a la semana de renta, teníamos que pagar por semana", detalló. El protagonista de películas como Black Adam y Jungle Cruise recordó que era un lugar pequeño el que no pudieron pagar por cinco semanas, "y nos echaron de la isla, así que tuvimos que abandonar Hawái", compartió. "Recuerdo ese momento como si fuera ayer", dijo con un semblante serio.

"Llegamos a casa y había un papel, era un papel muy oficial". El actor detalló que se trataba de una nota donde les informaban que estaban oficialmente desalojados, por lo que les dieron un plazo de cinco días para salir de la isla. "Nunca olvidaré eso, mi mamá se puso a llorar", recordó. "Ella sintió 'eso es todo, es lo más bajo que hemos caído'".

The Rock dijo que en ese momento prometió que haría todo lo posible para que su familia no volviera a pasar por eso eso, y aparentemente lo cumplió, pues hoy es uno de los actores mejor pagados, con una fortuna que se calcula en 800 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth.

"No quiero volver a ver nunca ese dolor", reiteró. "Eso sigue impulsándome". Actualmente, Dwayne Johnson está promocionando su nueva película Black Adam, la nueva adaptación de las historias de DC Comics que llegará a las pantallas de cine el próximo 20 de octubre.