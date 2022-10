Jamie Lee Curtis se manifiesta en contra de las redes sociales por considerarlas perjudiciales para la salud mental

Cada vez son más los artistas de Hollywood que se pronuncian en contra de las redes sociales o, simplemente, deciden no tener cuentas en ellas por el efecto abrumador que produce en quienes las consumen. Tom Holland es uno de lo que se despidió hace tiempo de ellas pero hay otros artistas que decidieron no formar parte de estas comunidades como Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen o Benedict Cumberbatch. Ahora quien se pronunció en su contra por afectar gravemente la salud mental fue Jamie Lee Curtis y remarca el efecto dañino que tienen sobre las personas.

La estrella de Halloween Ends dice que tener teléfonos inteligentes que nos muestran constantemente tragedias como el conflicto en Ucrania, a través de la aplicaciones, no es bueno para la humanidad.

Jamie Lee Curtis está en contra de las redes sociales por ser dañinas para la salud mental.

"Tenemos estos dispositivos en nuestras manos. Y estamos viendo tragedias. Estamos viendo la guerra en Ucrania. Nos estamos despertando con imágenes de personas, ya sabes, en las calles de Ucrania que han sobrevivido a estos ataques con cohetes, y luego estamos viendo memes de patos'", consideró Lee Curtis.

Después de que Kanye West bloqueara sus cuentas de Twitter e Instagram durante el fin de semana, luego de sus publicaciones antisemitas, la actriz de 63 años condenó las opiniones el rapero, por considerarlas muy peligrosas, sobre todo, por ser un personaje público con mucha llegada a la gente.

Jamie Lee Curtis se manifestó en contra de las redes sociales.

"Luego recibimos una transmisión donde esta persona se presenta y no sólo es antisemita. Eso se ha hecho antes. Se llama el Holocausto. Y que cada persona en Twitter no se levantó y dijo que simplemente no puede decir eso. Eso no está bien", consideró Jamie Lee.