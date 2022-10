El regreso de Rihanna a la música será con el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever

Se acaba de generar una revolución en el mundo Marvel pero también entre los fanáticos de Rihanna. Es que salió a la luz que la artista se encuentra grabando el soundtrack original para Black Panther: Wakanda Forever, la próxima la gran apuesta de la franquicia y esto puso muy expectantes y contentos a todos y con muchas ganas de oír de qué se trata la nueva música de la intérprete que hace rato no lanza canciones inéditas.

La primera entrega de Black Panther se destacó en casi todos los aspectos que una película puede evidenciar, incluida la música del film con composiciones de Lüdwig Goransson y la canción de los créditos finales All the Stars a cargo de Kendrick Lamar y SZA. Por eso Marvel sabe que la segunda entrega de la franquicia debe redoblar la apuesta y en ese sentido tienen preparado algo muy especial para la secuela.

¿De qué se trata? Hits Daily Double informó que Rihanna, la artista ganadora del Premio Grammy, estará presente como una de las responsables de la música de Black Panther: Wakanda Forever, algo que es un acontecimiento histórico en este aspecto si tenemos en cuenta la importancia de esta cantante dentro de la industria musical y la influencia que tiene en las audiencias del mundo entero.

Tanto Marvel como Disney distribuirán la música de Black Panther: Wakanda Forever, pero también están Def Jam y Westbury Road. Hay que destacar que Westbury Road está involucrado como estudio gracias a la inclusión, justamente, de Rihanna en el soundtrack de la esperada secuela que llegará a los cines del mundo con la triste ausencia de Chadwick Boseman en el papel de T’Challa.

Black Panther: Wakanda Forever.

El periodista de The New York Times, Kyle Buchanan, respaldó esta información con las siguientes declaraciones: “Los rumores vuelan y puedo agregar a ellos: He estado escuchando durante semanas que Rihanna está grabando la canción de los créditos finales de Black Panther: Wakanda Forever. ¿Cómo sigues un clásico como All the Stars? Consiguiendo la primera gran canción de Rihanna en años”. Asimismo, cabe destacar que la artista fue elegida para ser la gran estrella de medio tiempo del Super Bowl 2023 el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Black Panther: Wakanda Forever sigue las alternativas del pueblo de la nación africana una vez que su líder y protector pierde la vida y una amenaza de las profundidades del océano llega para poner en riesgo a la gente que supo ser protegida por T’Challa. Namor, el campeón de Talocan, llegará para enfrentarse a Ramonda, Shuri, M’Baku y el resto de los nombres propios más importantes de Wakanda. La película llegará a los cines del mundo el próximo 10 de noviembre.