El insólito motivo por el que Erika Buenfil fue discriminada

Erika Buenfil habló en ¡Siéntese quien pueda! y se sinceró acerca de lo difícil que fue para ella ser madre soltera. Entre otras cosas, dijo que sufrió discriminación por esto y se reconoció como una adelantada para su tiempo ya que considera que ahora no está mal visto tener hijos sin estar en pareja.

La maternidad nunca ha sido una cuestión fácil para Erika Buenfil, no por lo que ella siente por su único hijo a quien adora con fascinación, sino más bien por lo que la misma genera en el ámbito mediático.

La actriz de 58 años nunca ocultó que el padre de Nicolás es Ernesto Zedillo Jr., el hijo de Ernesto Zedillo, el expresidente de México, y tampoco que su hijo es fruto de una relación informal que la llevó a ser madre soltera.

De visita en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la actriz de telenovelas como La mexicana y el güero y Vencer el pasado fue aún más lejos y confesó lo difícil que fue para ella convertirse en madre en una época en la que tener hijos siendo soltera estaba muy mal visto en la sociedad.

Lo llamativo de esto es que ocurrió hacia el 2005, es decir, hace menos de 20 años. Aun así, la gente la discriminaba y la hacía pasar por malos momentos, como rechazarla en restaurantes o hacerla sentar en lugares ocultos para que no se la viera tanto.

Erika Buenfil: entre la discriminación y el posible reencuentro con el padre de su hijo

Buenfil recordó que cuando se convirtió en madre soltera “había muchos ojos” y “miradas” encima de ella, y dijo que en ese momento era consciente de que era “el chisme de muchas mesas”. En línea con esto, dejó bien en claro que nunca le importó lo que la gente pensara de ella, ni siquiera su propia familia, a la cual describió como “muy tradicional”.

Erika cree que ahora “las cosas han cambiado” y que ser madre soltera no es algo que esté mal visto, o al menos no tanto como antes. En este sentido, declaró que quizás lo único que hizo fue adelantarse a su tiempo.

Erika Buenfil y su hijo, Nicolás.

En la línea de no dejar algo sin responder, tampoco tuvo inconvenientes a la hora de hablar acerca del padre de su hijo. Además de agradecerle por haberle dado el regalo de ser madre, Buenfil dijo que no tendría problemas en encontrarse con él. Si bien piensa que “no puede suceder nada de eso”, reconoce que no está “peleada con nadie”.

Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de la discriminación que sufrió Erika Buenfil por el simple hecho de ser madre soltera?